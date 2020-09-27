Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке

Отправлено: - 18:04

Цитата/Кстати это же та ИП которая суд выйграла по делу о продаже препаратов по завышенной стоимости) победы окрыляют)



А еще эта женщина, которая на встрече Акима области с населением в феврале 2020 года, подняла вопрос о переводе времени.

Акиму очень не понравился этот вопрос.



Мое мнение в этом вопросе нейтрально.

Но странно, что две области находятся на одной долготе, а у них разное время.

Прочитал в одной статье,которая мне прислала Ольга, если к примеру биологическое время будет нарушено на 2-3 часа, это сильно влияет на здоровье людей.