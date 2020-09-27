Начался новый сезон работы за возврат области в свой часовой пояс. Пустые обещания областных властей и нежелание решать проблему сподвигли нас обратится к адвокатам. И тут мы с удивлением узнаем, что областные власти не уполномочены решать этот вопрос. Читать новость
Я, конечно, за перевод времени, тем более мне есть с чем сравнить - в Челябинске очень удобно с этим. Но почему этот вопрос не поднимается раньше? В идеале перевести время к концу октября. А подняв этот вопрос в конце сентября - к этому времени явно не успеть. О переводе нужно начинать говорить с весны и продолжать всё лето. Сейчас уже поздно этот вопрос поднимать - разве что к следующей осени. А делать перевод весной или летом нерационально.
Я конечно за перевод времени,но честно и без перевода не чувствую особого дискомфорта,для меня эта истоиия из серии "чем бы дитя не тешилось лишь бы не вешалось" и доводы озвученные в статье какие-то странные
Цитата-/Пустые обещания областных властей и нежелание решать проблему сподвигли нас обратится к адвокатам/
К адвокатам для чего? Подать иск на областные власти? С какой формулировкой? Вроде же какое-то голосование было и большинство оказалось против и почему вопрос всегда к осени подымают? Раньше не судьба?) Сейчас провести повторное голосование и опять большинство будет против....
Цитата-/обращаемся к президенту - отвечает министерство - спускают бумагу на акимат… А от акимата, оказывается, ничего не зависит/
А акимат выходит с вопросом на АП где ему говорят "ребят....ну ребят...отвалите а без вас полно вопросов"))
Хотя честно не понимаю в чём проблематика перевода...
Всё боремся с природой. То ли заняться нечем, то ли географию в школе не учили. Вернуть свой часовой пояс без всяких "соплей". Тем более, живём в приграничной зоне. Проблемы с графиками движения поездов, автобусов и т.д.
И хоть Европарламент проголосовал за отмену ежегодного перехода на зимнее и летнее время, делать это жителям Германии придется еще несколько лет. Правда, как показывает история, решение о переходе на летнее и зимнее время уже не раз принималось и отменялось. В этом вопросе немцам надо поучится у Казахстана , мы уже давно к этому пришли и не переводим стрелки взад вперёд.
Князев правильно сказал: " пусть хер..й, не занимаются, нам домой ехать надо, триста верстов щи хлебать.......". Мне тоже кажется: это элементарный ПИАР этой самолюбующейся женщины. Какая разница: час раньше, час позже - АБСАЛЮТНО нет никакой разницы. Если такие умные и продвинутые, то почему лоханулись: не в ту дверь подали ЧЕЛОБИТНУЮ, а ТЕ просто подтёрлись и сделав умное лицо, попонтовались на пустом месте.
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