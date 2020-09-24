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Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Нур-Султана рассматривает дело в отношении бывшего заместителя акима Актюбинской области Руслана МАМУНОВА. Он обвиняется в том, что получил $1,2 млн от родственников экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова, которым пообещал «решить проблему» через свои связи в Верховном суде. А именно - сократить осужденному срок и вернуть конфискованное имущество. Однако обещанное не исполнил, что и стало поводом для обращения заказчиков в антикоррупционную службу. На судебных заседаниях упоминается и фамилия действующего акима Актюбинской области, а сами слушания дают яркую и местами даже сюрреалистическую картину нравов казахстанского политического олимпа.