Re: Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке

Отправлено: - 11:06

Ну в общей канве тогда тоже продолжу)



Я конечно за перевод времени,но честно и без перевода не чувствую особого дискомфорта,для меня эта истоиия из серии "чем бы дитя не тешилось лишь бы не вешалось" и доводы озвученные в статье какие-то странные







Цитата-/Пустые обещания областных властей и нежелание решать проблему сподвигли нас обратится к адвокатам/





К адвокатам для чего? Подать иск на областные власти? С какой формулировкой? Вроде же какое-то голосование было и большинство оказалось против и почему вопрос всегда к осени подымают? Раньше не судьба?) Сейчас провести повторное голосование и опять большинство будет против....









Цитата-/обращаемся к президенту - отвечает министерство - спускают бумагу на акимат… А от акимата, оказывается, ничего не зависит/





А акимат выходит с вопросом на АП где ему говорят "ребят....ну ребят...отвалите а без вас полно вопросов"))



Хотя честно не понимаю в чём проблематика перевода...