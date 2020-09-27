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≡ Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39957
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 09:50
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Начался новый сезон работы за возврат области в свой часовой пояс. Пустые обещания областных властей и нежелание решать проблему сподвигли нас обратится к адвокатам. И тут мы с удивлением узнаем, что областные власти не уполномочены решать этот вопрос.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13189
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 09:50
#1
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Я, конечно, за перевод времени, тем более мне есть с чем сравнить - в Челябинске очень удобно с этим. Но почему этот вопрос не поднимается раньше? В идеале перевести время к концу октября. А подняв этот вопрос в конце сентября - к этому времени явно не успеть. О переводе нужно начинать говорить с весны и продолжать всё лето. Сейчас уже поздно этот вопрос поднимать - разве что к следующей осени. А делать перевод весной или летом нерационально.
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и
§ ирония
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
31.03.12
Сообщений:
64
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 10:29
#2
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Я только ЗА перевод в свой часовой пояс! не думаю, что этот вопрос решиться к зиме, у нас так быстро решения не принимаются
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5140
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 11:06
#3
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Ну в общей канве тогда тоже продолжу)

Я конечно за перевод времени,но честно и без перевода не чувствую особого дискомфорта,для меня эта истоиия из серии "чем бы дитя не тешилось лишь бы не вешалось" и доводы озвученные в статье какие-то странные



Цитата-/Пустые обещания областных властей и нежелание решать проблему сподвигли нас обратится к адвокатам/


К адвокатам для чего? Подать иск на областные власти? С какой формулировкой? Вроде же какое-то голосование было и большинство оказалось против и почему вопрос всегда к осени подымают? Раньше не судьба?) Сейчас провести повторное голосование и опять большинство будет против....




Цитата-/обращаемся к президенту - отвечает министерство - спускают бумагу на акимат… А от акимата, оказывается, ничего не зависит/


А акимат выходит с вопросом на АП где ему говорят "ребят....ну ребят...отвалите а без вас полно вопросов"))

Хотя честно не понимаю в чём проблематика перевода...
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1787
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 11:23
#4
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Я ЗА возвращение к времени часового пояса! И раньше об этом говорил и объяснял.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7464
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 12:42
#5
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Ну всё опять начинается осеннее обострение.
Я против.

[Исправлено: Добринцофф, 27.09.2020 - 12:55]
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7464
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 12:54
#6
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Цитата:
страны Европы уже давно поняли, что шутки со временем опасны, и отказались от перевода стрелок часов,

Источник:

По моему с точностью до наоборот,время не переводят у нас в Казахстане,а в Германии 27 октября будут переводить стрелки на зимнее время.
Автор хоть бы изучил суть вопроса,а то вводит в заблуждение.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20110
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 13:03
#7
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Цитата:
Добринцофф:
Автор хоть бы изучил суть вопроса,а то вводит в заблуждение.

Автор, не вводит в заблуждение.
Европарламент принял решение, об отмене летнего времени.
Но каждая страна, будет сама - решать, когда
она это - сделает... :lol:
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Т
* ТаРо
(Пользователи)
Регистрация:
30.06.16
Сообщений:
20
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 13:08
#8
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Всё боремся с природой. То ли заняться нечем, то ли географию в школе не учили. Вернуть свой часовой пояс без всяких "соплей". Тем более, живём в приграничной зоне. Проблемы с графиками движения поездов, автобусов и т.д.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7464
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 13:15
#9
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Цитата:
drakon:
Европарламент принял решение

И хоть Европарламент проголосовал за отмену ежегодного перехода на зимнее и летнее время, делать это жителям Германии придется еще несколько лет. Правда, как показывает история, решение о переходе на летнее и зимнее время уже не раз принималось и отменялось.
В этом вопросе немцам надо поучится у Казахстана , мы уже давно к этому пришли и не переводим стрелки взад вперёд.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
409
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 13:19
#10
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Термин "хроноцид" здесь совершенно не уместен
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Т
* ТаРо
(Пользователи)
Регистрация:
30.06.16
Сообщений:
20
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 13:29
#11
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Скорее, трагикомичность. Комики проблемы людям создают, а те страдают от этих приколов. То время им не нравится, то названия не те.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1008
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 14:05
#12
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Князев правильно сказал: " пусть хер..й, не занимаются, нам домой ехать надо, триста верстов щи хлебать.......".
Мне тоже кажется: это элементарный ПИАР этой самолюбующейся женщины. Какая разница: час раньше, час позже - АБСАЛЮТНО нет никакой разницы.
Если такие умные и продвинутые, то почему лоханулись: не в ту дверь подали ЧЕЛОБИТНУЮ, а ТЕ просто подтёрлись и сделав умное лицо, попонтовались на пустом месте.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5140
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 14:16
#13
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Цитата-/это элементарный ПИАР этой самолюбующейся женщины/



Кстати это же та ИП которая суд выйграла по делу о продаже препаратов по завышенной стоимости) победы окрыляют)
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