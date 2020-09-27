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≡ Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39956
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 09:50
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Начался новый сезон работы за возврат области в свой часовой пояс. Пустые обещания областных властей и нежелание решать проблему сподвигли нас обратится к адвокатам. И тут мы с удивлением узнаем, что областные власти не уполномочены решать этот вопрос.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13189
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 09:50
#1
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Я, конечно, за перевод времени, тем более мне есть с чем сравнить - в Челябинске очень удобно с этим. Но почему этот вопрос не поднимается раньше? В идеале перевести время к концу октября. А подняв этот вопрос в конце сентября - к этому времени явно не успеть. О переводе нужно начинать говорить с весны и продолжать всё лето. Сейчас уже поздно этот вопрос поднимать - разве что к следующей осени. А делать перевод весной или летом нерационально.
Профайл
и
§ ирония
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
31.03.12
Сообщений:
64
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 10:29
#2
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Я только ЗА перевод в свой часовой пояс! не думаю, что этот вопрос решиться к зиме, у нас так быстро решения не принимаются
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5139
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 11:06
#3
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Ну в общей канве тогда тоже продолжу)

Я конечно за перевод времени,но честно и без перевода не чувствую особого дискомфорта,для меня эта истоиия из серии "чем бы дитя не тешилось лишь бы не вешалось" и доводы озвученные в статье какие-то странные



Цитата-/Пустые обещания областных властей и нежелание решать проблему сподвигли нас обратится к адвокатам/


К адвокатам для чего? Подать иск на областные власти? С какой формулировкой? Вроде же какое-то голосование было и большинство оказалось против и почему вопрос всегда к осени подымают? Раньше не судьба?) Сейчас провести повторное голосование и опять большинство будет против....




Цитата-/обращаемся к президенту - отвечает министерство - спускают бумагу на акимат… А от акимата, оказывается, ничего не зависит/


А акимат выходит с вопросом на АП где ему говорят "ребят....ну ребят...отвалите а без вас полно вопросов"))

Хотя честно не понимаю в чём проблематика перевода...
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