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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5663
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 22:45
#4546
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Цитата:
maxsaf:
со временем стало неприемлемым. Так что и вы отвыкайте.

Ну я ни такой уж и старый. Зачем мне отвыкать? Вот когда они мне сами в лицо скажут, тогда и отвыкну. А пока по привычке. ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5663
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 22:49
#4547
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Я не знаю, может в Канаде профпригодность какая или ещё чего, но в мире в целом, как был хохол, так и осталось. Больше уважения, чем неприятия.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7687
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 22:56
#4548
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Цитата:
elektron:
как был хохол, так и осталось

А нифига. Независимость и майдан сильно поменяли и тон и окраску, и смысловое значение слова в целом. Поэтому и отсылки к классикам и к словарям советского периода бессмыслены.

[Исправлено: maxsaf, 26.09.2020 - 22:57]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7687
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 22:59
#4549
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Цитата:
elektron:
Вот когда они мне сами в лицо скажут

Ну вы продолжайте обращаться как и привыкли, кто-нибудь да скажет, возможно даже чем-то тяжелым, в лицо))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5663
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 23:01
#4550
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Цитата:
maxsaf:
Поэтому и отсылки к классикам и к словарям советского периода бессмыслены.

Да я как бы про сегодня говорю. И мой кореш просто требует его хохлом называть. Не знаю, может в Канаде волна по другому докатилась ;-)
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