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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Куратор темы: drakon
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5663
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 20:56
Цитата:
сам даже не в курсе. У меня Клима работала, когда жарко было.
А краник на батареи как то не удосужился летом открыть.
[Исправлено: elektron, 26.09.2020 - 15:57]
drakon:
Что? Лето с включённым отоплением жил?...
Что? Лето с включённым отоплением жил?...
сам даже не в курсе. У меня Клима работала, когда жарко было.
А краник на батареи как то не удосужился летом открыть.
[Исправлено: elektron, 26.09.2020 - 15:57]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5663
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 21:04
Зато сегодня, прохладно стало. Открыл на троечку и тепло пошло. мелочь, а приятно
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 21:09
Цитата:
Я, ещё отопление - не открывал.
И когда - открою, не знаю...
Ночью сегодня +7, днём +17...
elektron:
Открыл на троечку и тепло пошло.
Открыл на троечку и тепло пошло.
Я, ещё отопление - не открывал.
И когда - открою, не знаю...
Ночью сегодня +7, днём +17...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5663
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 21:21
Цитата:
Как Алекс, морозоустойчивый?
Я тепло люблю.
drakon:
Ночью сегодня +7, днём +17...
Ночью сегодня +7, днём +17...
Как Алекс, морозоустойчивый?
Я тепло люблю.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 21:31
Цитата:
Помню,в зиму - на 2000 год, жил в
Кустанае. Хозяин, запечатал,всё.
Форточки, балкон,окна. в квартире
было +26. Отмучился - зиму.
Но не стал - распечатывать...
elektron:
Как Алекс, морозоустойчивый?
Как Алекс, морозоустойчивый?
Помню,в зиму - на 2000 год, жил в
Кустанае. Хозяин, запечатал,всё.
Форточки, балкон,окна. в квартире
было +26. Отмучился - зиму.
Но не стал - распечатывать...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2018
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 21:52
Цитата:
Это же не запрет админов, а позиции отдельных форумчан, что не является обязательным для остальных
elektron:
Ну мнения мнениями, а навязывание и запрет национальностей, что то новое
Ну мнения мнениями, а навязывание и запрет национальностей, что то новое
Это же не запрет админов, а позиции отдельных форумчан, что не является обязательным для остальных
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5663
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 21:57
Цитата:
да, но запашок и какой то мешочек, остался.
таноми52:
что не является обязательным для остальных
что не является обязательным для остальных
да, но запашок и какой то мешочек, остался.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 21:59
Цитата:
Чё за ... Кто тут национальность запрещает? Я украинец по национальности. А уничижительные клички это не национальность.
elektron:
Ну мнения мнениями, а навязывание и запрет национальностей, что то новое
Ну мнения мнениями, а навязывание и запрет национальностей, что то новое
Чё за ... Кто тут национальность запрещает? Я украинец по национальности. А уничижительные клички это не национальность.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 22:01
Цитата:
Страшно?))
elektron:
запашок и какой то мешочек, остался.
запашок и какой то мешочек, остался.
Страшно?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5663
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 22:04
Цитата:
Уже боюсь, хотя больше смешно Детский сад просто.
maxsaf:
Страшно?))
Страшно?))
Уже боюсь, хотя больше смешно Детский сад просто.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 22:15
Цитата:
Ну раз смешно - можете и дальше по этой теме тут развлекаться, называйте друг друга как хотите, я ж вам не могу запретить. Но только аккуратно, иначе можно ляпнуть что-то, что одного может и не обидит, потому что он такой вот необидчивый, а целый народ обидит.
elektron:
Уже боюсь, хотя больше смешно Детский сад просто.
Уже боюсь, хотя больше смешно Детский сад просто.
Ну раз смешно - можете и дальше по этой теме тут развлекаться, называйте друг друга как хотите, я ж вам не могу запретить. Но только аккуратно, иначе можно ляпнуть что-то, что одного может и не обидит, потому что он такой вот необидчивый, а целый народ обидит.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 22:22
Цитата:
И тем не менее вы все доводы прочли, приняли к сведению, и от дальнейшего спора отказались.
таноми52:
а позиции отдельных форумчан, что не является обязательным для остальных
а позиции отдельных форумчан, что не является обязательным для остальных
И тем не менее вы все доводы прочли, приняли к сведению, и от дальнейшего спора отказались.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5663
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 22:26
Цитата:
Ну зачем, за целый то народ речь заводить?
по жизни, везде встречал и даже приходилось общаться и обращаться. Потому как некоторые, считают это слово статусом, а не оскорблением. А вы тут чавото в википедии начитались и всё, понеслось. А про корона вирус тоже пишут, про бога тоже, но вы же взрослый человек и в это не верите? А вот википедии верите? Для меня хохол, как брат всегда. и в армейке и в обучении, ничего ни я ни мои оппоненты обидного в этом не находили, скорее наоборот, становились личностью. Как то так.
maxsaf:
потому что он такой вот необидчивый, а целый народ обидит.
потому что он такой вот необидчивый, а целый народ обидит.
Ну зачем, за целый то народ речь заводить?
по жизни, везде встречал и даже приходилось общаться и обращаться. Потому как некоторые, считают это слово статусом, а не оскорблением. А вы тут чавото в википедии начитались и всё, понеслось. А про корона вирус тоже пишут, про бога тоже, но вы же взрослый человек и в это не верите? А вот википедии верите? Для меня хохол, как брат всегда. и в армейке и в обучении, ничего ни я ни мои оппоненты обидного в этом не находили, скорее наоборот, становились личностью. Как то так.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 22:33
Цитата:
Затем, что первоначальная фраза, из-за которой спор начался, была обезличенная, не конкретно ко мне обращение, а высказывание о народе в целом. За такое могут и срок влепить. Вы первоначальную фразу найдите и вдумчиво прочитайте. Она только ко мне относится, или к народу?
elektron:
Ну зачем, за целый то народ речь заводить?
Ну зачем, за целый то народ речь заводить?
Затем, что первоначальная фраза, из-за которой спор начался, была обезличенная, не конкретно ко мне обращение, а высказывание о народе в целом. За такое могут и срок влепить. Вы первоначальную фразу найдите и вдумчиво прочитайте. Она только ко мне относится, или к народу?
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 22:39
Цитата:
Ну так времена меняются. Я же приводил пример из истории отношений афроамериканцев с их старшими братьями. То обращение, что когда-то было нормой - со временем стало неприемлемым. Так что и вы отвыкайте.
elektron:
по жизни, везде встречал и даже приходилось общаться и обращаться
по жизни, везде встречал и даже приходилось общаться и обращаться
Ну так времена меняются. Я же приводил пример из истории отношений афроамериканцев с их старшими братьями. То обращение, что когда-то было нормой - со временем стало неприемлемым. Так что и вы отвыкайте.
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