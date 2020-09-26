Отправлено: - 22:26

maxsaf:

потому что он такой вот необидчивый, а целый народ обидит.

Цитата:Ну зачем, за целый то народ речь заводить?по жизни, везде встречал и даже приходилось общаться и обращаться. Потому как некоторые, считают это слово статусом, а не оскорблением. А вы тут чавото в википедии начитались и всё, понеслось. А про корона вирус тоже пишут, про бога тоже, но вы же взрослый человек и в это не верите? А вот википедии верите? Для меня хохол, как брат всегда. и в армейке и в обучении, ничего ни я ни мои оппоненты обидного в этом не находили, скорее наоборот, становились личностью. Как то так.