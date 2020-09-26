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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5659
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 20:56
#4531
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Цитата:
drakon:
Что? Лето с включённым отоплением жил?...

сам даже не в курсе. У меня Клима работала, когда жарко было.
А краник на батареи как то не удосужился летом открыть. :oops:

[Исправлено: elektron, 26.09.2020 - 15:57]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5659
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 21:04
#4532
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Зато сегодня, прохладно стало. Открыл на троечку и тепло пошло. мелочь, а приятно :lol:
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20107
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 21:09
#4533
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Цитата:
elektron:
Открыл на троечку и тепло пошло.

Я, ещё отопление - не открывал.
И когда - открою, не знаю... :lol:
Ночью сегодня +7, днём +17... ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5659
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 21:21
#4534
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Цитата:
drakon:
Ночью сегодня +7, днём +17...

Как Алекс, морозоустойчивый? :-)
Я тепло люблю. :lol:
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20107
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 21:31
#4535
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Цитата:
elektron:
Как Алекс, морозоустойчивый?

Помню,в зиму - на 2000 год, жил в
Кустанае. Хозяин, запечатал,всё.
Форточки, балкон,окна. в квартире
было +26. Отмучился - зиму.
Но не стал - распечатывать... :lol: :-o
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2018
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 21:52
#4536
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Цитата:
elektron:
Ну мнения мнениями, а навязывание и запрет национальностей, что то новое



Это же не запрет админов, а позиции отдельных форумчан, что не является обязательным для остальных
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5659
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 21:57
#4537
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Цитата:
таноми52:
что не является обязательным для остальных

да, но запашок и какой то мешочек, остался. ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7681
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 21:59
#4538
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Цитата:
elektron:
Ну мнения мнениями, а навязывание и запрет национальностей, что то новое

Чё за ... Кто тут национальность запрещает? Я украинец по национальности. А уничижительные клички это не национальность.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7681
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 22:01
#4539
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Цитата:
elektron:
запашок и какой то мешочек, остался.

Страшно?))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5659
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 22:04
#4540
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Цитата:
maxsaf:
Страшно?))

Уже боюсь, хотя больше смешно :lol: Детский сад просто.
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