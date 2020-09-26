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≡ Почему закрыли трассу из Костаная на Челябинск?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39955
Почему закрыли трассу из Костаная на Челябинск?
Отправлено: 26.09.20 - 17:22
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Как сообщила "НГ" читательница Наталья, дорога закрыта в обе стороны.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20107
Re: Почему закрыли трассу из Костаная на Челябинск?
Отправлено: 26.09.20 - 17:22
#1
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Ну если приехал - Премьер.
Значит за Архимедом... :lol: ;-)
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
349
Re: Почему закрыли трассу из Костаная на Челябинск?
Отправлено: 26.09.20 - 18:35
#2
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Вчера проверяли всех въезжающих со стороны Боровского
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
772
Почему закрыли трассу из Костаная на Челябинск?
Отправлено: 26.09.20 - 21:42
#3
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Всё-таки закрыли, хорошо успел проехать. Видел дорогой вокруг Кустаная в сторону Федоровки много "столбиков" в форме стояло. Также интересно стало, кого и от кого они в поле охранять выставлены? Во время визита Президента вроде такого не было даже ...!? Может кто знает чего?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7681
Re: Почему закрыли трассу из Костаная на Челябинск?
Отправлено: 26.09.20 - 21:46
#4
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Ну может асфальт кладут. Нельзя же из-за одного человека целую трассу закрывать, ее же не для него строили. И не на его деньги.
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
772
Почему закрыли трассу из Костаная на Челябинск?
Отправлено: 26.09.20 - 22:03
#5
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Цитата:
maxsaf:
Ну может асфальт кладут.

Увы, из нового на этой трассе только арки для будущих средств слежения за транспортом, подготовка к платным дорогам. Странно конечно, дорога станет платной (пока для грузовиков), а ремонт на ней не заметно чтобы планировался...
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20107
Почему закрыли трассу из Костаная на Челябинск?
Отправлено: 26.09.20 - 22:04
#6
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Цитата:
maxsaf:
Нельзя же из-за одного человека целую трассу закрывать,

Цитата:
KOS77:
вокруг Кустаная в сторону Федоровки много "столбиков" в форме стояло.

А они-то, зачем на дороге, "Грибки"... :lol: ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7681
Почему закрыли трассу из Костаная на Челябинск?
Отправлено: 26.09.20 - 22:08
#7
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Цитата:
drakon:
А они-то, зачем на дороге, "Грибки"..

Мож асфальт охранять?
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