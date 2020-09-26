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≡ НПП "Атамекен": 10% опрошенных предпринимателей на грани банкротства из-за карантина
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39955
НПП "Атамекен": 10% опрошенных предпринимателей на грани банкротства из-за карантина
Отправлено: 26.09.20 - 18:55
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Проведённый НПП "Атамекен" опрос показал, что 10% предпринимателей находятся на грани банкротства из-за карантина, сообщил председатель правления нацпалаты Аблай Мырзахметов.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9451
Re: НПП "Атамекен": 10% опрошенных предпринимателей на...
Отправлено: 26.09.20 - 18:55
#1
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Запрет вывесок- самое яркое явление
Заботы о предпринимателях.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7681
НПП "Атамекен": 10% опрошенных предпринимателей на грани банкротства из-за карантина
Отправлено: 26.09.20 - 21:42
#2
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Билл Гейтс попросил потерпеть до 2022 года. А если кому уже невтерпеж - добро пожаловать на чипирование ( шутка ) :lol:

[Исправлено: maxsaf, 26.09.2020 - 21:43]
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