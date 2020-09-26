Почему закрыли трассу из Костаная на Челябинск?

Отправлено: - 21:42

Всё-таки закрыли, хорошо успел проехать. Видел дорогой вокруг Кустаная в сторону Федоровки много "столбиков" в форме стояло. Также интересно стало, кого и от кого они в поле охранять выставлены? Во время визита Президента вроде такого не было даже ...!? Может кто знает чего?