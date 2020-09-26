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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 302 из 302«1...300301302
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Куратор темы: drakon
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1785
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 19:37
#4516
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Цитата:
drakon:
А у вас, брусчатку, перевозят с места-на другое, как только аким - уезжает.

Не тронь святое! Брусчатка- это священная корова акимов! 8-)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7461
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 19:42
#4517
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Цитата:
elektron:
Эта брусчатка если не Кустаная, то Костаная, точно старше на много.

То же бюджет разворовали,новую не на что положить?
Цитата:
drakon:
Алехс, это не брусчатка, это камень. Слышал такое выражение? Булыжная мостовая...

Дракон сфоткай поближе эту разруху и отправь на сайт акима и в местную газету,пусть срочно принимают меры.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9450
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 19:48
#4518
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Цитата:
drakon:
темах - участвовать


Так я предлагаю, двигай новую тему.
Про новых немцах их Африки. Например.
Как они живут, с кем общаются.
Но ты по порывам канализации в Кустанае в основном.и по убийствам.

[Исправлено: alex_60, 26.09.2020 - 20:02]
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5651
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 19:59
#4519
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Цитата:
Добринцофф:
То же бюджет разворовали,новую не на что положить?

Да наверное на асфальт и новые трубы для отопления, тоже весь бюджет разворовали, лет 20-ть как не меняют и не обновляют. ;-)

[Исправлено: elektron, 26.09.2020 - 15:01]
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9450
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 20:08
#4520
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Цитата:
drakon:
хочу я в ваших, националистических и рассистских, темах - участвовать.


А просишь, сбросьте ссылку про хохлов в Рудном, целый день искал и не нашёл.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9450
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 20:10
#4521
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А казахи в деревне место живут?

[Исправлено: alex_60, 26.09.2020 - 20:14]
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20101
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 20:23
#4522
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Цитата:
elektron:
Да наверное на асфальт и новые трубы для отопления, тоже весь бюджет разворовали,

Скорее, всего - разворовали. Поэтому, в деревне, у каждого
дома, автономное отопление. Трубы бы были, построили бы
ЦК, Центральную Котельную Два раза в год делали бы
опрессовку. Отключали бы дома, каждый квартал от
горячей и холодной воды. От бы житуха весёлая бы
была. А так что? Скукота... :lol: ;-)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20101
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 20:28
#4523
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Цитата:
alex_60:
А казахи в деревне место живут?

Алехс, предупреждение - первое и
и надеюсь, что - последнее... :lol: :oops:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2017
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 20:39
#4524
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Цитата:
drakon:
Стало на сайте НГ...


Имеешь в виду флуд?
Кто-то должен прийти и разкочегарить? А сами что?
Флуд интересным становится, когда идут не формальные диалоги между форумчанами, пусть и не всегда комплиментарные. Тем интереснее, когда точки зрения не совпадают, приводятся разные аргументы, разные оценки, разные мнения, а также шутки, подколы, подначки (в отличие от веток) :-)
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5651
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 20:40
#4525
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Цитата:
drakon:
в деревне, у каждого дома, автономное отопление.

Ну в деревне то да.
А вот в городах и центральное (Fernwärme по немецки)есть. И тоже как то не копают. ;-)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20101
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 20:45
#4526
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Цитата:
elektron:
И тоже как то не копают. ;-)

Значит Аким и ЖКХ - не воруют... :lol: ;-)
А отопление в твоём доме - включили?
Или опрессовку ещё - не делали?... :lol: :oops:
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20101
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 20:48
#4527
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Цитата:
таноми52:
А сами что?

Не хочу.
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