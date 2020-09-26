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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Куратор темы: drakon
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 1785
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 19:37
Цитата:
Не тронь святое! Брусчатка- это священная корова акимов!
drakon:
А у вас, брусчатку, перевозят с места-на другое, как только аким - уезжает.
А у вас, брусчатку, перевозят с места-на другое, как только аким - уезжает.
Не тронь святое! Брусчатка- это священная корова акимов!
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 7461
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 19:42
Цитата:
То же бюджет разворовали,новую не на что положить?
Цитата:
Дракон сфоткай поближе эту разруху и отправь на сайт акима и в местную газету,пусть срочно принимают меры.
elektron:
Эта брусчатка если не Кустаная, то Костаная, точно старше на много.
Эта брусчатка если не Кустаная, то Костаная, точно старше на много.
То же бюджет разворовали,новую не на что положить?
Цитата:
drakon:
Алехс, это не брусчатка, это камень. Слышал такое выражение? Булыжная мостовая...
Алехс, это не брусчатка, это камень. Слышал такое выражение? Булыжная мостовая...
Дракон сфоткай поближе эту разруху и отправь на сайт акима и в местную газету,пусть срочно принимают меры.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 19:48
Цитата:
Так я предлагаю, двигай новую тему.
Про новых немцах их Африки. Например.
Как они живут, с кем общаются.
Но ты по порывам канализации в Кустанае в основном.и по убийствам.
[Исправлено: alex_60, 26.09.2020 - 20:02]
drakon:
темах - участвовать
темах - участвовать
Так я предлагаю, двигай новую тему.
Про новых немцах их Африки. Например.
Как они живут, с кем общаются.
Но ты по порывам канализации в Кустанае в основном.и по убийствам.
[Исправлено: alex_60, 26.09.2020 - 20:02]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5651
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 19:59
Цитата:
Да наверное на асфальт и новые трубы для отопления, тоже весь бюджет разворовали, лет 20-ть как не меняют и не обновляют.
[Исправлено: elektron, 26.09.2020 - 15:01]
Добринцофф:
То же бюджет разворовали,новую не на что положить?
То же бюджет разворовали,новую не на что положить?
Да наверное на асфальт и новые трубы для отопления, тоже весь бюджет разворовали, лет 20-ть как не меняют и не обновляют.
[Исправлено: elektron, 26.09.2020 - 15:01]
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 20:08
Цитата:
А просишь, сбросьте ссылку про хохлов в Рудном, целый день искал и не нашёл.
drakon:
хочу я в ваших, националистических и рассистских, темах - участвовать.
хочу я в ваших, националистических и рассистских, темах - участвовать.
А просишь, сбросьте ссылку про хохлов в Рудном, целый день искал и не нашёл.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 20:10
А казахи в деревне место живут?
[Исправлено: alex_60, 26.09.2020 - 20:14]
[Исправлено: alex_60, 26.09.2020 - 20:14]
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 20:23
Цитата:
Скорее, всего - разворовали. Поэтому, в деревне, у каждого
дома, автономное отопление. Трубы бы были, построили бы
ЦК, Центральную Котельную Два раза в год делали бы
опрессовку. Отключали бы дома, каждый квартал от
горячей и холодной воды. От бы житуха весёлая бы
была. А так что? Скукота...
elektron:
Да наверное на асфальт и новые трубы для отопления, тоже весь бюджет разворовали,
Да наверное на асфальт и новые трубы для отопления, тоже весь бюджет разворовали,
Скорее, всего - разворовали. Поэтому, в деревне, у каждого
дома, автономное отопление. Трубы бы были, построили бы
ЦК, Центральную Котельную Два раза в год делали бы
опрессовку. Отключали бы дома, каждый квартал от
горячей и холодной воды. От бы житуха весёлая бы
была. А так что? Скукота...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 20:28
Цитата:
Алехс, предупреждение - первое и
и надеюсь, что - последнее...
alex_60:
А казахи в деревне место живут?
А казахи в деревне место живут?
Алехс, предупреждение - первое и
и надеюсь, что - последнее...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2017
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 20:39
Цитата:
Имеешь в виду флуд?
Кто-то должен прийти и разкочегарить? А сами что?
Флуд интересным становится, когда идут не формальные диалоги между форумчанами, пусть и не всегда комплиментарные. Тем интереснее, когда точки зрения не совпадают, приводятся разные аргументы, разные оценки, разные мнения, а также шутки, подколы, подначки (в отличие от веток)
drakon:
Стало на сайте НГ...
Стало на сайте НГ...
Имеешь в виду флуд?
Кто-то должен прийти и разкочегарить? А сами что?
Флуд интересным становится, когда идут не формальные диалоги между форумчанами, пусть и не всегда комплиментарные. Тем интереснее, когда точки зрения не совпадают, приводятся разные аргументы, разные оценки, разные мнения, а также шутки, подколы, подначки (в отличие от веток)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5651
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 20:40
Цитата:
Ну в деревне то да.
А вот в городах и центральное (Fernwärme по немецки)есть. И тоже как то не копают.
drakon:
в деревне, у каждого дома, автономное отопление.
в деревне, у каждого дома, автономное отопление.
Ну в деревне то да.
А вот в городах и центральное (Fernwärme по немецки)есть. И тоже как то не копают.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 20:45
Цитата:
Значит Аким и ЖКХ - не воруют...
А отопление в твоём доме - включили?
Или опрессовку ещё - не делали?...
elektron:
И тоже как то не копают.
И тоже как то не копают.
Значит Аким и ЖКХ - не воруют...
А отопление в твоём доме - включили?
Или опрессовку ещё - не делали?...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 20:48
Цитата:
Не хочу.
таноми52:
А сами что?
А сами что?
Не хочу.
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