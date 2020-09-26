Отправлено: - 19:42

elektron:

Эта брусчатка если не Кустаная, то Костаная, точно старше на много.

drakon:

Алехс, это не брусчатка, это камень. Слышал такое выражение? Булыжная мостовая...

Цитата:То же бюджет разворовали,новую не на что положить?Цитата:Дракон сфоткай поближе эту разруху и отправь на сайт акима и в местную газету,пусть срочно принимают меры.