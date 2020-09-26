Re: Военный самолёт Ан-26 потерпел крушение в Украине

Отправлено: - 17:13

Смотрите:

по этой новости. На борту находились 27 ч.

Двоим курсантам, которых госпитализировали с места крушения, удалось выбраться из загоревшегося самолёта, но при этом они получили ожоги 90% тела. Позже один из них скончался в больнице.

Остался один. ОДИН

И тут Токаев: "Разделяя горечь невосполнимой утраты, от имени народа Казахстана и себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших курсантов. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим и их возвращения к своим семьям"