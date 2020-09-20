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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 301 из 301«1...299300301
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Куратор темы: drakon
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20096
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.09.20 - 19:11
#4501
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Подъехав, к реке Эльба, хотел заехать на

парковку Спасательной Станции, но тут-
ремонт. Пришлось ехать, не останавливаясь,
дальше... :lol: :oops:
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20096
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.09.20 - 11:34
#4502
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Как эти Бараны, попали на стройку?

Некоторые уже на дорогу - вылезли.
Наверное чабан - пьяный?... :lol: :oops: ;-)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2016
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.09.20 - 14:55
#4503
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Та самая Эльба,на берегах которой встретились союзники... (Фильм "Встреча на Эльбе")
Берега пологие, но, вроде, полноводная
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20096
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.09.20 - 15:07
#4504
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Цитата:
таноми52:
Та самая Эльба

Да, та самая, историческая Эльба.
На той стороне - уже Гамбург... :-(
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9447
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.09.20 - 15:19
#4505
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Цитата:
drakon:
На той стороне - уже Гамбург...


Гамбург находится с обоих сторон Эльбы.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20096
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.09.20 - 15:34
#4506
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Цитата:
alex_60:
Гамбург находится с обоих сторон Эльбы.

Алекс, я в - курсе. В этом месте -
на это стороне,деревня Fliegenberg,
нашей гемайнды.
Длина Гамбурна - вдоль реки, 80 км.
Ширина - 40 км... :lol: ;-)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20096
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.09.20 - 15:21
#4507
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Не пойму. Что мои соседи - затеяли?

По новой - будут, красить - фасад.
Вчкра какие-то ящики - завозили... :lol: ;-)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20096
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 18:32
#4508
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Стало на сайте НГ... :lol: ;-)

[Исправлено: drakon, 26.09.2020 - 18:34]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9447
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 18:51
#4509
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Цитата:
drakon:
Стало на сайте НГ...


Тему предлагай, поговорим.
Что, в магазинах запретили фотографировать?
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20096
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 18:55
#4510
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Что-то, базарчик, в райцентре,опять

переехал на площадь, перед
городским Акиматом... :lol: :oops:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9447
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 19:00
#4511
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Цитата:
drakon:
переехал на площадь, перед городским Акиматом.


У нас за такую брусчатку в тюрьму садят
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5649
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 19:16
#4512
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Цитата:
alex_60:
У нас за такую брусчатку в тюрьму садят

Потому что нет такой, или не делают такую?
Эта брусчатка если не Кустаная, то Костаная, точно старше на много. ;-)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20096
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 19:26
#4513
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Цитата:
alex_60:
У нас за такую брусчатку в тюрьму садят

Алехс, это не брусчатка, это камень.
Слышал такое выражение?
Булыжная мостовая... :lol: ;-)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20096
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 19:29
#4514
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А у вас, брусчатку, перевозят с
места-на другое, как только аким -
уезжает.Даже фотки есть... :lol: ;-)
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Страница 301 из 301«1...299300301
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