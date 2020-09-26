Прогноз на 5 дней
ясно+16°C
  • 774 мм рт.ст.
  • 38% влажность
  • З-СЗ, 0.77 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Военный самолёт Ан-26 потерпел крушение в Украине
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39955
Военный самолёт Ан-26 потерпел крушение в Украине
Отправлено: 26.09.20 - 17:13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение вечером 25 сентября возле города Чугуева в Харьковской области во время учебного полета. На месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших. Один из выживших позже скончался в больнице.


Читать новость

electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
408
Re: Военный самолёт Ан-26 потерпел крушение в Украине
Отправлено: 26.09.20 - 17:13
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрите:
по этой новости. На борту находились 27 ч.
Двоим курсантам, которых госпитализировали с места крушения, удалось выбраться из загоревшегося самолёта, но при этом они получили ожоги 90% тела. Позже один из них скончался в больнице.
Остался один. ОДИН
И тут Токаев: "Разделяя горечь невосполнимой утраты, от имени народа Казахстана и себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших курсантов. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим и их возвращения к своим семьям"
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
408
Re: Военный самолёт Ан-26 потерпел крушение в Украине
Отправлено: 26.09.20 - 17:14
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
налицо галимая бюрократия
:-x :-x :-x
Профайл
Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
349
Re: Военный самолёт Ан-26 потерпел крушение в Украине
Отправлено: 26.09.20 - 18:31
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
налицо галимая бюрократия

Потому что вы не потрудились сравнить время поступления информации: 26 в 7,30 мск выживших было двое
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9447
Re: Военный самолёт Ан-26 потерпел крушение в Украине
Отправлено: 26.09.20 - 18:58
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Посольство Украины в Великобритании возмутил материал «Би-би-си» о крушении Ан-26 под Харьковом. Сообщение опубликовано в Twitter-аккаунте дипмиссии. «Не можем поверить своим глазам. Хочется думать, что это просто ошибка, которую вскоре исправят», — говорится в комментарии публикации. Причиной возмущения дипломатов стала карта, которой журналисты проиллюстрировали материал. На ней Крым не был обозначен украинской территорией.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
- 40 Queries | 60 Files Loaded: 572.21 Ko | Raw HTML: 77.28 Ko -