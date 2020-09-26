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≡ «Благодаря профессионализму медсестры»: житель Костаная рассказал, как его лечили в провизорном госпитале
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39954
«Благодаря профессионализму медсестры»: житель Костаная рассказал, как его лечили в провизорном госпитале
Отправлено: 26.09.20 - 13:02
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"Врачи связаны рамками лечебных протоколов. Делают назначения строго по ним. Поэтому очень важен уход, который больные получают благодаря медсёстрам", - пишет Канат.
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1738
Re: «Благодаря профессионализму медсестры»: житель Костаная...
Отправлено: 26.09.20 - 13:02
#1
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Связаны протоколом...и тут даже читать дальше не хочется.
Профайл
d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
883
Re: «Благодаря профессионализму медсестры»: житель Костаная...
Отправлено: 26.09.20 - 15:22
#2
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Цитата:
как его лечили в провизорного госпиталя

Может в провизорном госпитале?
Профайл
Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
237
«Благодаря профессионализму медсестры»: житель Костаная рассказал, как его лечили в провизорном госпитале
Отправлено: 26.09.20 - 16:43
#3
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Цитата:
dandiv:
Может в провизорном госпитале?

Несомненно. Исправили
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