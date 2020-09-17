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Советы на каждый день
Советы на каждый день
Куратор темы: Козлов я
Советы на каждый день
Отправлено: 17.09.20 - 11:53
НЕ ДАЕМ БОЧКЕ ГНИТЬ
Многие на своих садовых участках и огородах используют железные бочки для хранения воды. Они очень удобны для этого, однако, со временем, они ржавеют и гниют и в них образовываются дырки.
После этого бочку только выкидывать. Некоторые вместо железных бочек используют пластмассовые, но они тоже имеют свои недостатки.
Железные бочки в большей степени ржавеют не от того, что в них находится вода, а от того, что соприкасаются с землей. Постоянно влажная земля разъедает днище бочки и сокращает срок ее использования. Поэтому, чтобы не допустить этого, поднимите бочку на какую-нибудь высоту, оставив под ней вентиляцию. Это могут быть камни, бруски, кирпичи или резиновая шина (в этом случае укрепите бочку еще кольями, чтобы не качалась).
Ну и желательно ее покрасить оставшимися у вас остатками краски. Служить теперь бочка будет значительно дольше. Удачи!
Многие на своих садовых участках и огородах используют железные бочки для хранения воды. Они очень удобны для этого, однако, со временем, они ржавеют и гниют и в них образовываются дырки.
После этого бочку только выкидывать. Некоторые вместо железных бочек используют пластмассовые, но они тоже имеют свои недостатки.
Железные бочки в большей степени ржавеют не от того, что в них находится вода, а от того, что соприкасаются с землей. Постоянно влажная земля разъедает днище бочки и сокращает срок ее использования. Поэтому, чтобы не допустить этого, поднимите бочку на какую-нибудь высоту, оставив под ней вентиляцию. Это могут быть камни, бруски, кирпичи или резиновая шина (в этом случае укрепите бочку еще кольями, чтобы не качалась).
Ну и желательно ее покрасить оставшимися у вас остатками краски. Служить теперь бочка будет значительно дольше. Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 18.09.20 - 12:39
ПОТЕКЛА ТРУБА
Появление ржавых потеков и луж - верный признак протечки трубы. Хорошо, что не бьет уже струей. Любая проблема может быть решена. Поэтому нужно успокоиться и заняться ремонтом самому(ой).
Самый простой способ устранения течи- механический. Нужны проволока (желательно вязальная) или покупной хомут и кусок резины (от шланга, камеры велосипеда или резиновых перчаток). Если есть возможность, отключите подачу воды и подготовьте место работы (сдвиньте мебель, положите сухие тряпки, разложите инструмент).
Если из свища вода бьет под напором, остановить ее можно деревянным чопиком или наложить на свищ небольшой кусок толстой резины (а лучше сырой резины) и затянуть хомутом.
Удачи! Продолжение следует.
Появление ржавых потеков и луж - верный признак протечки трубы. Хорошо, что не бьет уже струей. Любая проблема может быть решена. Поэтому нужно успокоиться и заняться ремонтом самому(ой).
Самый простой способ устранения течи- механический. Нужны проволока (желательно вязальная) или покупной хомут и кусок резины (от шланга, камеры велосипеда или резиновых перчаток). Если есть возможность, отключите подачу воды и подготовьте место работы (сдвиньте мебель, положите сухие тряпки, разложите инструмент).
Если из свища вода бьет под напором, остановить ее можно деревянным чопиком или наложить на свищ небольшой кусок толстой резины (а лучше сырой резины) и затянуть хомутом.
Удачи! Продолжение следует.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 19.11.09
- Сообщений:
- 918
Советы на каждый день
Отправлено: 18.09.20 - 12:56
Цитата:
Не могу не заметить в качестве альтернативы, что в продаже имеются жидкости- "Преобразователь ржавчины", "Нейтрализатор ржавчины" и т.п. Стоят копейки, эффект отличный, автомаляры такими пользуются активно...
простой и недорогой способ их очистки
Не могу не заметить в качестве альтернативы, что в продаже имеются жидкости- "Преобразователь ржавчины", "Нейтрализатор ржавчины" и т.п. Стоят копейки, эффект отличный, автомаляры такими пользуются активно...
Советы на каждый день
Отправлено: 19.09.20 - 12:04
ХОМУТЫ
Хомут- стяжное приспособление в виде кольца. Его стягивание обеспечивает специальный механизм - винт, червячный замок или шплинт. Это копеечное изделие можно без проблем найти в продаже. Минусы покупных хомутов- это ослабление узлов крепления и сложности при демонтаже.
ВИДЫ ХОМУТОВ.
Чтобы устранить течь, нужно подобрать правильный хомут. Его диаметр должен соответствовать диаметру трубы. Кроме того, конструкция должна содержать резиновый уплотнитель. Резинку под хомут можно вырезать самостоятельно.
Хомуты бывают нескольких видов.
Самый распространенный вид. Представляет собой ленту с червячным винтом в корпусе. Винт приводит ленту в движение, тем самым расширяя или стягивая кольцо.
Состоит из длинной ленты и зажимов. Из него можно делать хомуты на трубы любой толщины.
представляет собой две полукруглые металлические скобы, которые затягиваются винтами по бокам. Выдерживает средние нагрузки.
Предназначен для эксплуатации в условиях высокой вибрации ( в канализационных системах, насосных шлангах).
Крепление в виде кольца, концы которого содержат петли со штифтами. Способен выдерживать сильные нагрузки.
Ушной, пружинный, хомут- защелка.
Перед установкой покупной хомут раскручивают и затем закручивают его на трубе отверткой или ключом. Обычно скрутку продолжают делать до тех пор, пока вода не перестанет капать. Но если трубы старые, то небольшую протечку оставляют. В течение суток резина принимает правильное положение и герметизирует отверстие.
Бандажи и хомуты относят к механическим способам ремонта. Кроме того, существуют сварочный и химический метод. Первый предполагает пайку. Второй- восстановление трубы с помощью специального клея, герметика, холодной сварки. Однако эти методы требуют остановки работы системы.
Удачи!
Хомут- стяжное приспособление в виде кольца. Его стягивание обеспечивает специальный механизм - винт, червячный замок или шплинт. Это копеечное изделие можно без проблем найти в продаже. Минусы покупных хомутов- это ослабление узлов крепления и сложности при демонтаже.
ВИДЫ ХОМУТОВ.
Чтобы устранить течь, нужно подобрать правильный хомут. Его диаметр должен соответствовать диаметру трубы. Кроме того, конструкция должна содержать резиновый уплотнитель. Резинку под хомут можно вырезать самостоятельно.
Хомуты бывают нескольких видов.
Самый распространенный вид. Представляет собой ленту с червячным винтом в корпусе. Винт приводит ленту в движение, тем самым расширяя или стягивая кольцо.
Состоит из длинной ленты и зажимов. Из него можно делать хомуты на трубы любой толщины.
представляет собой две полукруглые металлические скобы, которые затягиваются винтами по бокам. Выдерживает средние нагрузки.
Предназначен для эксплуатации в условиях высокой вибрации ( в канализационных системах, насосных шлангах).
Крепление в виде кольца, концы которого содержат петли со штифтами. Способен выдерживать сильные нагрузки.
Ушной, пружинный, хомут- защелка.
Перед установкой покупной хомут раскручивают и затем закручивают его на трубе отверткой или ключом. Обычно скрутку продолжают делать до тех пор, пока вода не перестанет капать. Но если трубы старые, то небольшую протечку оставляют. В течение суток резина принимает правильное положение и герметизирует отверстие.
Бандажи и хомуты относят к механическим способам ремонта. Кроме того, существуют сварочный и химический метод. Первый предполагает пайку. Второй- восстановление трубы с помощью специального клея, герметика, холодной сварки. Однако эти методы требуют остановки работы системы.
Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 19.09.20 - 19:59
СМЕШНЫЕ СОВЕТЫ,которые могут быть вполне реальными.
Как меняется мода перед второй волной коронавируса.
Совет молодым мамам, чтобы выспаться...
Фотографируем ребенка на загранпаспорт
Когда на дистанционке сказали нарисовать жирафа м слона...
Смейтесь и жизнь будет смеяться с вами!
Как меняется мода перед второй волной коронавируса.
Совет молодым мамам, чтобы выспаться...
Фотографируем ребенка на загранпаспорт
Когда на дистанционке сказали нарисовать жирафа м слона...
Смейтесь и жизнь будет смеяться с вами!
Советы на каждый день
Отправлено: 20.09.20 - 12:41
СМЕШНЫЕ СОВЕТЫ,которые могут быть вполне реальными.
Чтобы семечки не валялись по всему столу
Одновременная подкормка щенков
Если вы боитесь потерять ключ...
Донна Роза - донна Педро...
И самая главная новость!!!
Удачи!
Чтобы семечки не валялись по всему столу
Одновременная подкормка щенков
Если вы боитесь потерять ключ...
Донна Роза - донна Педро...
И самая главная новость!!!
Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 21.09.20 - 12:09
СТРОИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ
Если вам необходимо просверлить отверстие в стене, но вы боитесь, что мусор попадет на ковровое покрытие или за мебель, то используйте небольшое приспособление. Возьмите сантехнический тройник, немного урежьте его по длине. В отвод вставьте шланг от пылесоса, а дрелью или перфоратором можно работать напрямую. Вся пыль и мусор от работы сразу будет вытягиваться пылесосом и у вас будет чисто.
Если вам нужно просверлить отверстие в кафельной плитке, но сверло постоянно соскальзывает и не дает начать работу, то прикрепите к плитке кусок малярного скотча и попробуйте сверлить через него. В начальный этап сверления он не даст соскользнуть сверлу и создаст точку сверления.
Если вам нужно повесить на стене что-нибудь с несколькими точками подвески, а вы боитесь промахнуться с расстояниями между этими точками, то опять же возьмите строительный скотч. Наклейте его сзади предмета, отметьте на нем точки подвески. Затем снимите скотч и уже через него отметьте на стене нужные вам места отверстий.
Удачи!
Если вам необходимо просверлить отверстие в стене, но вы боитесь, что мусор попадет на ковровое покрытие или за мебель, то используйте небольшое приспособление. Возьмите сантехнический тройник, немного урежьте его по длине. В отвод вставьте шланг от пылесоса, а дрелью или перфоратором можно работать напрямую. Вся пыль и мусор от работы сразу будет вытягиваться пылесосом и у вас будет чисто.
Если вам нужно просверлить отверстие в кафельной плитке, но сверло постоянно соскальзывает и не дает начать работу, то прикрепите к плитке кусок малярного скотча и попробуйте сверлить через него. В начальный этап сверления он не даст соскользнуть сверлу и создаст точку сверления.
Если вам нужно повесить на стене что-нибудь с несколькими точками подвески, а вы боитесь промахнуться с расстояниями между этими точками, то опять же возьмите строительный скотч. Наклейте его сзади предмета, отметьте на нем точки подвески. Затем снимите скотч и уже через него отметьте на стене нужные вам места отверстий.
Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 22.09.20 - 11:19
ПРЯЧЕМ КАБЕЛЬ ОТ РЕГИСТРАТОРА
Многие водители недовольны кабелями от регистраторов, которые мешаются под руками, да и портят вид в кабине авто.
Один предприимчивый водитель вот так сделал скрытую проводку кабеля в своей "Ниве". Он взял тонкий кабель-канал и приклеил его двусторонним скотчем снизу панели приборов.
Вложил в него кабель от регистратора (благо его большая длина позволяет сделать обход лобового стекла) и обклеил кабель-канал темной пленкой.
Теперь кабель не провисает перед глазами и не виден на общем фоне. Удачи!
Многие водители недовольны кабелями от регистраторов, которые мешаются под руками, да и портят вид в кабине авто.
Один предприимчивый водитель вот так сделал скрытую проводку кабеля в своей "Ниве". Он взял тонкий кабель-канал и приклеил его двусторонним скотчем снизу панели приборов.
Вложил в него кабель от регистратора (благо его большая длина позволяет сделать обход лобового стекла) и обклеил кабель-канал темной пленкой.
Теперь кабель не провисает перед глазами и не виден на общем фоне. Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 23.09.20 - 12:01
ДОМАШНИЕ СОВЕТЫ
Вначале о обуви. Если у вас тесная обувь, а разнашивать не хотите из-за боли при ходьбе, то возьмите целлофановый пакет, налейте в него воды и завяжите. Пакт положите в обувь, а саму обувь- на сутки в морозилку. Вода при замерзании расширится и вам останется только ее оттаять и носить свободную обувь.
Если ваша обувь со временем стала затертой и не смотрится на ноге, то натрите ее старым капроновым чулком или подследником. Для облегчения работы добавьте капельку оливкового масла. Через минуту обувь будет блестеть.
Если у вас на газовой плите что-то пролилось и образовался нагар, то его можно убрать при помощи обыкновенной зубной пасты. Нанесите ее на пятно и поработайте тряпочкой. Тоже будет блестеть.
Когда у вас в холодильнике не хватает места для пакетов с зеленью или нарезанными фруктами, то можно их прикрепить к верхней решетке обычными канцелярскими зажимами. В подвешенном состоянии они никому не мешают.
Удачи!
Вначале о обуви. Если у вас тесная обувь, а разнашивать не хотите из-за боли при ходьбе, то возьмите целлофановый пакет, налейте в него воды и завяжите. Пакт положите в обувь, а саму обувь- на сутки в морозилку. Вода при замерзании расширится и вам останется только ее оттаять и носить свободную обувь.
Если ваша обувь со временем стала затертой и не смотрится на ноге, то натрите ее старым капроновым чулком или подследником. Для облегчения работы добавьте капельку оливкового масла. Через минуту обувь будет блестеть.
Если у вас на газовой плите что-то пролилось и образовался нагар, то его можно убрать при помощи обыкновенной зубной пасты. Нанесите ее на пятно и поработайте тряпочкой. Тоже будет блестеть.
Когда у вас в холодильнике не хватает места для пакетов с зеленью или нарезанными фруктами, то можно их прикрепить к верхней решетке обычными канцелярскими зажимами. В подвешенном состоянии они никому не мешают.
Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 24.09.20 - 12:25
ХИТРОСТИ ДОМАШНЕГО УЮТА
Когда у вас комната одна, а разнополых детей двое...
Вместо прикроватного столика...
Используем лестницу вместо шкафа...
Если у вас завалялись старые автошины, то можно сплести из них неплохую мебель в беседку...
Удачи!
Когда у вас комната одна, а разнополых детей двое...
Вместо прикроватного столика...
Используем лестницу вместо шкафа...
Если у вас завалялись старые автошины, то можно сплести из них неплохую мебель в беседку...
Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 25.09.20 - 11:32
НЕСОВМЕСТИМОСТЬ ЛЕКАРСТВ С ЕДОЙ
Стараюсь никогда не давать медицинских советов, поскольку здоровье каждого- дело сугубо индивидуальное. Но эта табличка заинтересовала. Может кому и пригодится.
Здоровья!
Стараюсь никогда не давать медицинских советов, поскольку здоровье каждого- дело сугубо индивидуальное. Но эта табличка заинтересовала. Может кому и пригодится.
Здоровья!
Советы на каждый день
Отправлено: 26.09.20 - 11:01
ДЕЛАЕМ КРАСИВЫЙ ЗАБОР
Говорят, что разбитое зеркало приводит к несчастью. Но это не для тех людей, кто родился 13-го. У них все наоборот. Но дело не в этом. Вопрос в том, куда девать разбитое зеркало? Предлагается украсить им забор на даче или частном доме. Художественно наклеить разбитые осколки на забор и он будет смотреться очень креативно.
Разбегающиеся по улице солнечные зайчики и лучи от фар в темное время- тут и на дискотеку не надо ходить.
А если это сделать внутри двора, то освещение увеличится в несколько раз. Удачи!
Говорят, что разбитое зеркало приводит к несчастью. Но это не для тех людей, кто родился 13-го. У них все наоборот. Но дело не в этом. Вопрос в том, куда девать разбитое зеркало? Предлагается украсить им забор на даче или частном доме. Художественно наклеить разбитые осколки на забор и он будет смотреться очень креативно.
Разбегающиеся по улице солнечные зайчики и лучи от фар в темное время- тут и на дискотеку не надо ходить.
А если это сделать внутри двора, то освещение увеличится в несколько раз. Удачи!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 7674
Советы на каждый день
Отправлено: 26.09.20 - 11:22
А еще я видел такое: кинескопы от старых телевизоров обрезают по периметру, берут ту половину, на которой нанесен люминофор, вычищают его пылесосами, а само стекло закидывают в машину бетономешалку на несколько часов. Толстое экранное стекло красивого серо-зеленого цвета приобретает гладкую круглую или овальную форму, как камни в реке. Их промывают от пыли и выкладывают в клумбы и вокруг деревьев. Смотрится очень оригинально.
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