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ХОМУТЫХомут- стяжное приспособление в виде кольца. Его стягивание обеспечивает специальный механизм - винт, червячный замок или шплинт. Это копеечное изделие можно без проблем найти в продаже. Минусы покупных хомутов- это ослабление узлов крепления и сложности при демонтаже.ВИДЫ ХОМУТОВ.Чтобы устранить течь, нужно подобрать правильный хомут. Его диаметр должен соответствовать диаметру трубы. Кроме того, конструкция должна содержать резиновый уплотнитель. Резинку под хомут можно вырезать самостоятельно.Хомуты бывают нескольких видов.Самый распространенный вид. Представляет собой ленту с червячным винтом в корпусе. Винт приводит ленту в движение, тем самым расширяя или стягивая кольцо.Состоит из длинной ленты и зажимов. Из него можно делать хомуты на трубы любой толщины.представляет собой две полукруглые металлические скобы, которые затягиваются винтами по бокам. Выдерживает средние нагрузки.Предназначен для эксплуатации в условиях высокой вибрации ( в канализационных системах, насосных шлангах).Крепление в виде кольца, концы которого содержат петли со штифтами. Способен выдерживать сильные нагрузки.Ушной, пружинный, хомут- защелка.Перед установкой покупной хомут раскручивают и затем закручивают его на трубе отверткой или ключом. Обычно скрутку продолжают делать до тех пор, пока вода не перестанет капать. Но если трубы старые, то небольшую протечку оставляют. В течение суток резина принимает правильное положение и герметизирует отверстие.Бандажи и хомуты относят к механическим способам ремонта. Кроме того, существуют сварочный и химический метод. Первый предполагает пайку. Второй- восстановление трубы с помощью специального клея, герметика, холодной сварки. Однако эти методы требуют остановки работы системы.Удачи!