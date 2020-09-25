Отправлено: - 10:58

Распродавайте здесь, мы что, не люди, что-ли?

Цитата:Ни разу не была ни на одной ярмарке. На фото смотрю, толпа народа. Кто все эти люди? У нашего народа патологическая тяга к очередям и толкучкам всякого рода. Если повезет, еще и поскандалят)