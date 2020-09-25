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≡ Архимед Мухамбетов назвал свою зарплату и пообещал "принять решения" к начальникам коррупционеров
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39951
Архимед Мухамбетов назвал свою зарплату и пообещал "принять решения" к начальникам коррупционеров
Отправлено: 25.09.20 - 13:20
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Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ на своей странице в Instagram принял участие в акции «Antikor live», инициированной Агентством по противодействию коррупции.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5138
Re: Архимед Мухамбетов назвал свою зарплату и пообещал...
Отправлено: 25.09.20 - 13:20
#1
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Аким города поэтому новую страницу создал?))
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1122
Архимед Мухамбетов назвал свою зарплату и пообещал "принять решения" к начальникам коррупционеров
Отправлено: 25.09.20 - 16:00
#2
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А ещё же у них (госслужащих) выплата в 3 оклада раз в год, типа оздоровительных. А аким, он политический госслужащий, может у него ещё больше.
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
345
Re: Архимед Мухамбетов назвал свою зарплату и пообещал...
Отправлено: 25.09.20 - 18:28
#3
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Интересно, а за качество Боровской ремонта трассы кто ни будь ответит или так и будут каждый год латать
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1252
Re: Архимед Мухамбетов назвал свою зарплату и пообещал...
Отправлено: 25.09.20 - 19:29
#4
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А я думала 42 500. Именно на эту зарплату должны жить слуги народа. Надо следовать примеру Хосе Альберто Мухика Кордано.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5138
Архимед Мухамбетов назвал свою зарплату и пообещал "принять решения" к начальникам коррупционеров
Отправлено: 25.09.20 - 19:35
#5
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Цитата-/Надо следовать примеру Хосе Альберто Мухика Кордано./




Так он президент был а губеры у него сколько получали?)
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
770
Архимед Мухамбетов назвал свою зарплату и пообещал "принять решения" к начальникам коррупционеров
Отправлено: 25.09.20 - 20:37
#6
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Цитата:
olegggon:
А ещё же у них (госслужащих) выплата в 3 оклада раз в год, типа оздоровительных

А также ежемесячные (непонятно за что) премии, получение которых они ждут больше чем оклада.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7674
Re: Архимед Мухамбетов назвал свою зарплату и пообещал...
Отправлено: 25.09.20 - 22:03
#7
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Цитата:
abaika95:
Так он президент

Трамп вообще вроде зп не получает.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5138
Архимед Мухамбетов назвал свою зарплату и пообещал "принять решения" к начальникам коррупционеров
Отправлено: 25.09.20 - 22:26
#8
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Цитата-/Трамп вообще вроде зп не получает/


Интересно почему миллионер на политической должности на которой постоянно надо пиарится для народа отказался от зп?)
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Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
75
Re: Архимед Мухамбетов назвал свою зарплату и пообещал...
Отправлено: 26.09.20 - 09:27
#9
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У акима области зарплата ~700тыс., у медика в затобольской црб грубо говоря ~100тыс., но на двоих средняя зп 400тыс! Какие высокие у нас зарплаты по области, спасибо за это акиму и остальным чиновникам, поднимающим статистику!!!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7674
Архимед Мухамбетов назвал свою зарплату и пообещал "принять решения" к начальникам коррупционеров
Отправлено: 26.09.20 - 09:49
#10
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Цитата:
abaika95:
Интересно почему миллионер на политической должности на которой постоянно надо пиарится для народа отказался от зп?)

Интересно, почему другие миллионеры не все следуют его примеру?))
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1783
Архимед Мухамбетов назвал свою зарплату и пообещал "принять решения" к начальникам коррупционеров
Отправлено: 26.09.20 - 10:25
#11
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Цитата:
Николаич I:
но на двоих средняя зп 400тыс!


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