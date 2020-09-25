Ну прям спать не отпускают. Конечно моё. Потому какой из меня немецкий фриц? Если я русский, проживающий в германии. Всё дело в личном восприятии. И да когда переходят границы, нужно это показывать. Но это уже Ваше дело. По мне так ещё вчера было всё урегулировано. Пардон:- Казахстанский фриц.
утренний анекдот. Лежит Навальный в Германии, в больнице. Приходят к нему немцы и говорят. - Алексей, не возвращайтесь в Россию. Что вам там делать? Там Путин, там мордер, вернётесь, вас там точно укокошат. Навальный спрашивает: - А у вас типа безопасно? Немцы отвечают: - Конечно!
продолжение. Под Берлином, есть шикарный бункер. Спец охрана. Кстати, там уже 2 года Скрипаль тусуется. Всё, вам компания. У него квартира номер 1, у вас будет номер 2. Навальный отвечает: - Ну, хчто, давайте. Еду в бункер. Ночь. Бункер. Квартира номер 2. Навальный просыпается. И тихонько идёт в квартиру номер 1. Наклоняется к спящему Скрипалю и тихо на ухо говорит: - Ну, что, думал не достанем?
Ща в такси ехал,таксист говорит вечером на площади уборка масштабная будет,может даже пару цветочных клумб поставят,типо завтра кто-то приехать должен,таксист думает что Путин или Лукашенко но я думаю рыба по меньше,Зеленский где-то) вечером узнаем)
Цитата-/ а в последние годы набирает популярность «боевой народ»./
Это что-то из серии "Когда Чингисхан завоёвывал мир, то изрёк что с этим гордым и храбрым народом лучше не воевать,этим народом были.... и тут каждый подставляет что захочет русские/чеченцы/дагестанцы/буряты/якуты/китайцы/американцы)))
А русские как китайцев называют? Что то кроме "китаезы" ничего не вспомнил) японцев -"япошки" или фамильярдно заискивающе "самураи" )
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