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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
Страница 860 из 861«1...858859860861»
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7665
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.09.20 - 00:00
#12886
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Цитата:
elektron:
Пропустил бы мимо "ушей"

Ну, что тут скажешь. Дело ваше.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5645
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.09.20 - 00:08
#12887
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Цитата:
maxsaf:
Ну, что тут скажешь. Дело ваше.

Ну прям спать не отпускают. :lol:
Конечно моё. Потому какой из меня немецкий фриц? :oops:
Если я русский, проживающий в германии.
Всё дело в личном восприятии. И да когда переходят границы, нужно это показывать.
Но это уже Ваше дело. По мне так ещё вчера было всё урегулировано.
Пардон:- Казахстанский фриц.

[Исправлено: elektron, 24.09.2020 - 19:11]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7665
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.09.20 - 00:27
#12888
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Цитата:
elektron:
По мне так ещё вчера было всё урегулировано.

Конечно, модератором. Сам Абайка не считает, что поступил неправильно, поэтому спор продолжает.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9441
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.09.20 - 08:46
#12889
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мнение большинства высказавшихся однозначное,
а нравится кому то это или не нравится,
это их личное дело.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9441
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.09.20 - 08:52
#12890
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утренний анекдот.
Лежит Навальный в Германии, в больнице. Приходят к нему немцы и говорят. - Алексей, не возвращайтесь в Россию. Что вам там делать? Там Путин, там мордер, вернётесь, вас там точно укокошат. Навальный спрашивает: - А у вас типа безопасно? Немцы отвечают: - Конечно!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9441
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.09.20 - 08:54
#12891
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продолжение.
Под Берлином, есть шикарный бункер. Спец охрана. Кстати, там уже 2 года Скрипаль тусуется. Всё, вам компания. У него квартира номер 1, у вас будет номер 2. Навальный отвечает: - Ну, хчто, давайте. Еду в бункер. Ночь. Бункер. Квартира номер 2. Навальный просыпается. И тихонько идёт в квартиру номер 1. Наклоняется к спящему Скрипалю и тихо на ухо говорит: - Ну, что, думал не достанем?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7665
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.09.20 - 09:51
#12892
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Цитата:
alex_60:
мнение большинства высказавшихся однозначное

Не выдавайте желаемое за действительное
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5138
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.09.20 - 10:53
#12893
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Ща в такси ехал,таксист говорит вечером на площади уборка масштабная будет,может даже пару цветочных клумб поставят,типо завтра кто-то приехать должен,таксист думает что Путин или Лукашенко но я думаю рыба по меньше,Зеленский где-то) вечером узнаем)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9441
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.09.20 - 20:08
#12894
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С москалями и прочими хохлами разобрались, надо на международный уровень выходить.
Как там у китайцев и японцев с этим вопросом урегулировано.
Например.
Надо почитать.

[Исправлено: alex_60, 25.09.2020 - 20:24]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7665
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.09.20 - 21:09
#12895
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Цитата:
alex_60:

Щас и с вами разберутся, чтобы больше не разжигали тут

[Исправлено: maxsaf, 25.09.2020 - 21:10]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9441
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.09.20 - 21:46
#12896
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Так вот оказывается, китайцы называют русских
«русский демон», «советский демон». Но чаще всего русских именуют «волосатиками», а в последние годы набирает популярность «боевой народ».
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2014
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.09.20 - 22:05
#12897
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Цитата:
alex_60:
китайцы называют русских



Тоже на это наткнулась
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5138
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.09.20 - 22:37
#12898
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Цитата-/ а в последние годы набирает популярность «боевой народ»./




Это что-то из серии "Когда Чингисхан завоёвывал мир, то изрёк что с этим гордым и храбрым народом лучше не воевать,этим народом были.... и тут каждый подставляет что захочет русские/чеченцы/дагестанцы/буряты/якуты/китайцы/американцы)))




А русские как китайцев называют? Что то кроме "китаезы" ничего не вспомнил) японцев -"япошки" или фамильярдно заискивающе "самураи" )
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5138
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.09.20 - 22:42
#12899
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Кстати украинцев словом на букву Х.называют только русскоязычные товарищи а как их называют белорусы ? Или молдоване? Или немцы?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9441
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.09.20 - 23:03
#12900
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Вообще знание истории надо пополнять
Постоянно.
Вот сейчас узнал, что те кто Черное море выкопал , они оказывается и Канаду основали. Серьёзно, пишут так.
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