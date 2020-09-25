Отправлено: - 11:31

директор пляжа:

все правильно, очень много гневных комментариев с его именем, следы нужно замести. по ссылке все легко находится и читается. не хочет видимо.

Цитата:Ну это более похоже на правду. Удаление страницы из-за технического сбоя - никогда в жизни не поверю. Зная, как там устроено резервирование, бэкапы, отказоустойчивость. Еще человеческий фактор допускаю. Но и то, при желании можно все восстановить с архивов.