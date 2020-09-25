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Куда пропал аким Костаная из Instagram?
Куда пропал аким Костаная из Instagram?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 39948
Куда пропал аким Костаная из Instagram?
Отправлено: 25.09.20 - 11:17
Страница акима города Кайрата Ахметова в популярной социальной сети 24 сентября оказалась недоступна. На это вчера днем обратили внимание пользователи Instagram. А уже вечером он объяснил причину.
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Re: Куда пропал аким Костаная из Instagram?
Отправлено: 25.09.20 - 11:17
Бред
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 1753
Re: Куда пропал аким Костаная из Instagram?
Отправлено: 25.09.20 - 11:22
злые хаккеры атаковали, наверное :)
(Пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.18
- Сообщений:
- 546
Re: Куда пропал аким Костаная из Instagram?
Отправлено: 25.09.20 - 11:23
все правильно, очень много гневных комментариев с его именем, следы нужно замести.
по ссылке все легко находится и читается. не хочет видимо.
по ссылке все легко находится и читается. не хочет видимо.
Куда пропал аким Костаная из Instagram?
Отправлено: 25.09.20 - 11:31
Цитата:
Ну это более похоже на правду. Удаление страницы из-за технического сбоя - никогда в жизни не поверю. Зная, как там устроено резервирование, бэкапы, отказоустойчивость. Еще человеческий фактор допускаю. Но и то, при желании можно все восстановить с архивов.
директор пляжа:
все правильно, очень много гневных комментариев с его именем, следы нужно замести. по ссылке все легко находится и читается. не хочет видимо.
все правильно, очень много гневных комментариев с его именем, следы нужно замести. по ссылке все легко находится и читается. не хочет видимо.
Ну это более похоже на правду. Удаление страницы из-за технического сбоя - никогда в жизни не поверю. Зная, как там устроено резервирование, бэкапы, отказоустойчивость. Еще человеческий фактор допускаю. Но и то, при желании можно все восстановить с архивов.
Куда пропал аким Костаная из Instagram?
Отправлено: 25.09.20 - 11:34
Если бы у инсты был на днях технический сбой, в котором каким-то чудом пострадали бы и основные аккаунты и бэкапы - уже бы это на первых полосах всех газет было.
Куда пропал аким Костаная из Instagram?
Отправлено: 25.09.20 - 13:22
Цитата-/Если бы у инсты был на днях технический сбой,/
Ну не будет же он говорить что пароль забыл от своей страницы))
Цитата-/все правильно, очень много гневных комментариев с его именем, следы нужно замести.по ссылке все легко находится и читается. не хочет видимо./
Логику долой
Сейчас будут комменты на новую страницу писать и что?
Ну не будет же он говорить что пароль забыл от своей страницы))
Цитата-/все правильно, очень много гневных комментариев с его именем, следы нужно замести.по ссылке все легко находится и читается. не хочет видимо./
Логику долой
Сейчас будут комменты на новую страницу писать и что?
Куда пропал аким Костаная из Instagram?
Отправлено: 25.09.20 - 19:02
Цитата:
Техподдержка помогает восстановить пароли. При утере пароля сама страничка не исчезает.
[Исправлено: maxsaf, 25.09.2020 - 21:15]
abaika95:
Ну не будет же он говорить что пароль забыл от своей страницы))
Ну не будет же он говорить что пароль забыл от своей страницы))
Техподдержка помогает восстановить пароли. При утере пароля сама страничка не исчезает.
[Исправлено: maxsaf, 25.09.2020 - 21:15]
Куда пропал аким Костаная из Instagram?
Отправлено: 25.09.20 - 19:48
Цитата-/Техподдержка помогает восстановить пароли. При утере пароля сама страничка ее исчезает/
Ааааа
Ну тогда значит вороги атакуют)
Ааааа
Ну тогда значит вороги атакуют)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5642
Куда пропал аким Костаная из Instagram?
Отправлено: 25.09.20 - 20:12
А что случилось раньше?
Пропажа аккаунт Акима города или заявление Акима области?
Пропажа аккаунт Акима города или заявление Акима области?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5642
Куда пропал аким Костаная из Instagram?
Отправлено: 25.09.20 - 21:02
Странное совпадение, не правда ли?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 6956
Куда пропал аким Костаная из Instagram?
Отправлено: 25.09.20 - 21:16
Аким хочет быть в тренде... он просто обнулился)
Видимо народ уже настолько достал бардак, который творится в городе с безобразными ремонтами уже 5-ый месяц, коммунальным бардаком, мусорными свалками, тонущими после дождя дорогами, погрязшими в грязи и недоделках новостройками, очурбанивание и выкорчевывание деревьев...что они завалили его страницу гневными комментариями...Хозяина в городе просто НЕТ... а этот не для этого поставлен...
Нет поста в инстаграме - нет проблемы, однако...
Видимо народ уже настолько достал бардак, который творится в городе с безобразными ремонтами уже 5-ый месяц, коммунальным бардаком, мусорными свалками, тонущими после дождя дорогами, погрязшими в грязи и недоделках новостройками, очурбанивание и выкорчевывание деревьев...что они завалили его страницу гневными комментариями...Хозяина в городе просто НЕТ... а этот не для этого поставлен...
Нет поста в инстаграме - нет проблемы, однако...
Куда пропал аким Костаная из Instagram?
Отправлено: 25.09.20 - 21:17
Цитата:
Самое точное обьяснения происходящего.
yudjin:
Самое точное обьяснения происходящего.
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