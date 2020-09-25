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≡ Первая осенняя сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Костанае в октябре
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39948
Первая осенняя сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Костанае в октябре
Отправлено: 25.09.20 - 20:49
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Об этом "НГ" сегодня, 25 октября, сообщила руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства акимата Костаная Илона ТИМОШЕНКО. Уже известна дата проведения. А вот место не сообщили.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
406
Первая осенняя сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Костанае в октябре
Отправлено: 25.09.20 - 20:49
#1
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Мне непонятно, зачем везти товар в астану, когда здесь его ни черта нет (по крайней мере, по сниженным ценам)?
Распродавайте здесь, мы что, не люди, что-ли?

[Исправлено: electro, 25.09.2020 - 20:50]
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9438
Re: Первая осенняя сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в...
Отправлено: 25.09.20 - 20:51
#2
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Об этом "НГ" сегодня, 25 октября,///

И как мне теперь с этим жить.
Только вечером узнал.
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
406
Первая осенняя сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Костанае в октябре
Отправлено: 25.09.20 - 20:52
#3
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Цитата:
alex_60:

25 октября
:lol: :lol:
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