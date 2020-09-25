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В домах костанайцев станет теплее
В домах костанайцев станет теплее
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 39948
В домах костанайцев станет теплее
Отправлено: 25.09.20 - 14:28
И речь не только о том, что 28 сентября горожанам включат отопление. С этого сезона температура воды, бегущей по батареям в квартирах и офисах, станет немного выше. Предыдущий норматив действовал на протяжении 30 лет.
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Re: В домах костанайцев станет теплее
Отправлено: 25.09.20 - 14:28
не знаю зачем это повышение температуры,
и так всю зиму дома в трусах ходишь.
и так всю зиму дома в трусах ходишь.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13188
Re: В домах костанайцев станет теплее
Отправлено: 25.09.20 - 16:04
Цитата:
Мне видится тут прямая выгода теплокомпании, когда во многих домах установлены тепловые счетчики. Сейчас, по-моему, и так дают самую максимальную температуру, когда можно обойтись минимальной. В феврале, перед отъездом, жарили так что мы радиаторы закрывали одеялами. Не думаю что есть такая необходимость. Хотя, это не страшно тем у кого стоят индивидуальные приборы учета тепла и регуляторы на радиаторах.
alex_60:
не знаю зачем это повышение температуры,
не знаю зачем это повышение температуры,
Мне видится тут прямая выгода теплокомпании, когда во многих домах установлены тепловые счетчики. Сейчас, по-моему, и так дают самую максимальную температуру, когда можно обойтись минимальной. В феврале, перед отъездом, жарили так что мы радиаторы закрывали одеялами. Не думаю что есть такая необходимость. Хотя, это не страшно тем у кого стоят индивидуальные приборы учета тепла и регуляторы на радиаторах.
В домах костанайцев станет теплее
Отправлено: 25.09.20 - 16:53
Цитата:
Остаётся только терпеть,мучаться и переплачивать за лишнее тепло,а куда ещё ты денешься в скворечнике с центральным отоплением
Я вот у себя в избушке уже подтапливаю потихоньку,на улице сыро и холодно ,а дома тепло.
alex_60:
не знаю зачем это повышение температуры, и так всю зиму дома в трусах ходишь.
не знаю зачем это повышение температуры, и так всю зиму дома в трусах ходишь.
Остаётся только терпеть,мучаться и переплачивать за лишнее тепло,а куда ещё ты денешься в скворечнике с центральным отоплением
Я вот у себя в избушке уже подтапливаю потихоньку,на улице сыро и холодно ,а дома тепло.
В домах костанайцев станет теплее
Отправлено: 25.09.20 - 17:01
Цитата:
не знаю, у нас в городе Кустанае
на улице тепло и светит и греет солнце.
никакой сырости и холода.
жалко конечно жителей города Тобыл,
страдают от сырости и холода, как ты говоришь.
бедные,несчастные жители города Тобыл.
такова ваша участь.
жить в сырости и холоде.
Добринцофф:
на улице сыро и холодно
на улице сыро и холодно
не знаю, у нас в городе Кустанае
на улице тепло и светит и греет солнце.
никакой сырости и холода.
жалко конечно жителей города Тобыл,
страдают от сырости и холода, как ты говоришь.
бедные,несчастные жители города Тобыл.
такова ваша участь.
жить в сырости и холоде.
В домах костанайцев станет теплее
Отправлено: 25.09.20 - 17:17
Цитата:
Ну да Кустанай он же в тропических широтах находится,целых 2 км от ЗТБ.
alex_60:
не знаю, у нас в городе Кустанае на улице тепло и светит и греет солнце.
не знаю, у нас в городе Кустанае на улице тепло и светит и греет солнце.
Ну да Кустанай он же в тропических широтах находится,целых 2 км от ЗТБ.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1248
Re: В домах костанайцев станет теплее
Отправлено: 25.09.20 - 19:41
На фига? Зимой дышать нечем, духота, одеяла на батареях не спасают. Окна открывать приходится, зимой с открытым окном не протянешь долго, так и бегаем, открываем-закрываем. Суммы по счету за тепло- умопомрачительные. Все им мало. Когда накушаются уже?
В домах костанайцев станет теплее
Отправлено: 25.09.20 - 19:50
ДомА ведь, фактически, не утеплены. Стало быть, если поднять температуру на входе, мы будем иметь такую же температуру на выходе, как и до поднятия. Счетчик считает объем воды * разницу этих температур. Вуаля и профит!
Они сейчас сожалеют только об одном, как же они не догадались "поднять" температуру раньше. Этож сколько бабла не приплыло в свое время. Прям слезы крокодильи.
Они сейчас сожалеют только об одном, как же они не догадались "поднять" температуру раньше. Этож сколько бабла не приплыло в свое время. Прям слезы крокодильи.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5642
В домах костанайцев станет теплее
Отправлено: 25.09.20 - 20:16
Цитата:
Тут неувязочка, или мне опять что то мерещится?
electro:
ДомА ведь, фактически, не утеплены. Стало быть, если поднять температуру на входе, мы будем иметь такую же температуру на выходе
ДомА ведь, фактически, не утеплены. Стало быть, если поднять температуру на входе, мы будем иметь такую же температуру на выходе
Тут неувязочка, или мне опять что то мерещится?
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.12
- Сообщений:
- 770
Re: В домах костанайцев станет теплее
Отправлено: 25.09.20 - 20:25
Очередная "инновация" неутомимого директора, направленная на увеличение прибыли...?!
В домах костанайцев станет теплее
Отправлено: 25.09.20 - 20:27
И на улицах теплее будет.
Как летом.
Как летом.
В домах костанайцев станет теплее
Отправлено: 25.09.20 - 20:35
Цитата:
Дружище, расписываю подробнее.
...будем иметь такую-же температуру на выходе, (т.е. такую-же низкую, вследствие плохой термоизоляции домов)...
далее по тексту
elektron:
Дружище, расписываю подробнее.
...будем иметь такую-же температуру на выходе, (т.е. такую-же низкую, вследствие плохой термоизоляции домов)...
далее по тексту
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5642
В домах костанайцев станет теплее
Отправлено: 25.09.20 - 20:39
Цитата:
Товарищ - дружище. Если дом (даже не важно что) не изолирован, то идут потери тепла на его отопление. Отсюда следует, что чем хуже изоляция, тем больше потерь. Чем больше потерь, тем больше разница температуры на входе и на выходе.
[Исправлено: elektron, 25.09.2020 - 15:40]
electro:
Дружище, расписываю подробнее.
Дружище, расписываю подробнее.
Товарищ - дружище. Если дом (даже не важно что) не изолирован, то идут потери тепла на его отопление. Отсюда следует, что чем хуже изоляция, тем больше потерь. Чем больше потерь, тем больше разница температуры на входе и на выходе.
[Исправлено: elektron, 25.09.2020 - 15:40]
В домах костанайцев станет теплее
Отправлено: 25.09.20 - 20:44
Цитата:
Ну, собственно, и я о том же.
Цель тепловиков же - рубануть бабла еще как нибудь, вот и еще способ...
elektron:
Ну, собственно, и я о том же.
Цель тепловиков же - рубануть бабла еще как нибудь, вот и еще способ...
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 6956
Re: В домах костанайцев станет теплее
Отправлено: 25.09.20 - 21:26
А может для начала надо в школы и сады дать тепло... Сегодня у моей отменили всё дежурные классы, потому что вчера уже дети околели на уроках.
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