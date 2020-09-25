Отправлено: - 16:53

alex_60:

не знаю зачем это повышение температуры, и так всю зиму дома в трусах ходишь.

Цитата:Остаётся только терпеть,мучаться и переплачивать за лишнее тепло,а куда ещё ты денешься в скворечнике с центральным отоплениемЯ вот у себя в избушке уже подтапливаю потихоньку,на улице сыро и холодно ,а дома тепло.