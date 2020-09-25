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≡ Куда пропал аким Костаная из Instagram?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39946
Куда пропал аким Костаная из Instagram?
Отправлено: 25.09.20 - 11:17
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Страница акима города Кайрата Ахметова в популярной социальной сети 24 сентября оказалась недоступна. На это вчера днем обратили внимание пользователи Instagram. А уже вечером он объяснил причину.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7661
Re: Куда пропал аким Костаная из Instagram?
Отправлено: 25.09.20 - 11:17
#1
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Бред
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1753
Re: Куда пропал аким Костаная из Instagram?
Отправлено: 25.09.20 - 11:22
#2
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злые хаккеры атаковали, наверное :)
Профайл
директор пляжа
§ директор пляжа
(Пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
546
Re: Куда пропал аким Костаная из Instagram?
Отправлено: 25.09.20 - 11:23
#3
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все правильно, очень много гневных комментариев с его именем, следы нужно замести.
по ссылке все легко находится и читается. не хочет видимо.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7661
Куда пропал аким Костаная из Instagram?
Отправлено: 25.09.20 - 11:31
#4
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Цитата:
директор пляжа:
все правильно, очень много гневных комментариев с его именем, следы нужно замести. по ссылке все легко находится и читается. не хочет видимо.

Ну это более похоже на правду. Удаление страницы из-за технического сбоя - никогда в жизни не поверю. Зная, как там устроено резервирование, бэкапы, отказоустойчивость. Еще человеческий фактор допускаю. Но и то, при желании можно все восстановить с архивов.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7661
Куда пропал аким Костаная из Instagram?
Отправлено: 25.09.20 - 11:34
#5
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Если бы у инсты был на днях технический сбой, в котором каким-то чудом пострадали бы и основные аккаунты и бэкапы - уже бы это на первых полосах всех газет было.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5135
Куда пропал аким Костаная из Instagram?
Отправлено: 25.09.20 - 13:22
#6
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Цитата-/Если бы у инсты был на днях технический сбой,/



Ну не будет же он говорить что пароль забыл от своей страницы))





Цитата-/все правильно, очень много гневных комментариев с его именем, следы нужно замести.по ссылке все легко находится и читается. не хочет видимо./



Логику долой
Сейчас будут комменты на новую страницу писать и что?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7661
Куда пропал аким Костаная из Instagram?
Отправлено: 25.09.20 - 19:02
#7
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Цитата:
abaika95:
Ну не будет же он говорить что пароль забыл от своей страницы))

Техподдержка помогает восстановить пароли. При утере пароля сама страничка ее исчезает.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5135
Куда пропал аким Костаная из Instagram?
Отправлено: 25.09.20 - 19:48
#8
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Цитата-/Техподдержка помогает восстановить пароли. При утере пароля сама страничка ее исчезает/




Ааааа
Ну тогда значит вороги атакуют)
Профайл
elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5640
Куда пропал аким Костаная из Instagram?
Отправлено: 25.09.20 - 20:12
#9
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А что случилось раньше?
Пропажа аккаунт Акима города или заявление Акима области? :lol:
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