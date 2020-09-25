Архимед Мухамбетов назвал свою зарплату и пообещал "принять решения" к начальникам коррупционеров

Отправлено: - 16:00

А ещё же у них (госслужащих) выплата в 3 оклада раз в год, типа оздоровительных. А аким, он политический госслужащий, может у него ещё больше.