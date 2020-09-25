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≡ На консультации у психолога в СПИД центре. Из истории одного мужчины…
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39946
На консультации у психолога в СПИД центре. Из истории одного мужчины…
Отправлено: 25.09.20 - 15:44
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Мужчина 25 лет, в ходе беседы сообщил, что накануне по глупости, будучи в нетрезвом состоянии, решил впервые воспользоваться услугами работниц коммерческого секса. Проснувшись утром, он увидел на руках у своей коммерческой партнёрши «дорожки от уколов наркотических веществ».
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
409
На консультации у психолога в СПИД центре. Из истории одного мужчины…
Отправлено: 25.09.20 - 15:44
#1
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Какая трогательная история! Надо было еще в конце добавить "И жили они все долго и счастливо, правда кровать сжечь пришлось".
Где он спал, что утром проснулся рядом с проституткой? Или на всю ночь ее снимал? А жена какая умничка в этой истории, ну просто мечта!
Кота с лампой не хватает.

[Исправлено: самый умный, 25.09.2020 - 15:46]
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