Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Архимед Мухамбетов назвал свою зарплату и пообещал "принять решения" к начальникам коррупционеров
Архимед Мухамбетов назвал свою зарплату и пообещал "принять решения" к начальникам коррупционеров
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 11
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать