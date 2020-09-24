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≡ Мужчину, разрушевшего пандус ДК в Лисаковске, нашла полиция
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39942
Мужчину, разрушевшего пандус ДК в Лисаковске, нашла полиция
Отправлено: 24.09.20 - 17:25
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Хулиганом оказался 19-летний житель Лисаковска. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. Теперь ему грозит штраф в размере 5 МРП, либо арест на срок до 10 суток.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2013
Re: Мужчину, разрушевшего пандус ДК в Лисаковске, нашла полиция
Отправлено: 24.09.20 - 17:25
#1
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Пусть не только уплатит штраф, но и за свой счёт восстановит разрушенное
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20083
Re: Мужчину, разрушевшего пандус ДК в Лисаковске, нашла полиция
Отправлено: 24.09.20 - 17:38
#2
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Цитата:
таноми52:
но и за свой счёт восстановит разрушенное

За счёт папы и мамы... :lol: :oops:
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7457
Re: Мужчину, разрушевшего пандус ДК в Лисаковске, нашла полиция
Отправлено: 24.09.20 - 18:53
#3
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Интересно какие мотивы?
Что побудило его к таким действиям?
Я довольно часто вижу пандусы и перила,но мне почему то совсем не хочется их ломать.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4117
Re: Мужчину, разрушевшего пандус ДК в Лисаковске, нашла полиция
Отправлено: 24.09.20 - 20:06
#4
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Таких выпороть на площади прилюдно,
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3678
Re: Мужчину, разрушевшего пандус ДК в Лисаковске, нашла полиция
Отправлено: 25.09.20 - 07:12
#5
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Цитата:
Добринцофф:
Интересно какие мотивы?

Тестостерон зашкаливает, а приложиться не к кому :-o
Шерше ля фам :lol:
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