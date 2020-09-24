Отправлено: - 07:06

ACROS:

Это уже не бизнес - это политика. Не Шакуна это дело - комментировать.

Цитата:Возможно это дело внутренней политики, но она настолько внутренняя, что её деятельность заметна только когда в огород акимата камни летят.