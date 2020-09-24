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≡ "Нам что, социальный взрыв нужен?" - Дело руководителя отдела архитектуры Костаная рассмотрит совет по этике
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39942
"Нам что, социальный взрыв нужен?" - Дело руководителя отдела архитектуры Костаная рассмотрит совет по этике
Отправлено: 24.09.20 - 17:21
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В пресс-службе палаты предпринимателей сообщили, что основанием для возбуждения дисциплинарного дела в отношении руководителя отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Ерлана Казиева стало необоснованное начисление налога на рекламу.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1752
Re: "Нам что, социальный взрыв нужен?" - Дело...
Отправлено: 24.09.20 - 17:21
#1
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А фамилия то какая - Салыков! Сам бог велел ему в салык баскармасы быть начальником.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1004
Re: "Нам что, социальный взрыв нужен?" - Дело...
Отправлено: 24.09.20 - 18:11
#2
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Салыкбаев
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1004
Re: "Нам что, социальный взрыв нужен?" - Дело...
Отправлено: 24.09.20 - 18:15
#3
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Цитата://Нам что, социальный взрыв нужен//

Это уже не бизнес - это политика. Не Шакуна это дело - комментировать.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
401
Re: "Нам что, социальный взрыв нужен?" - Дело...
Отправлено: 24.09.20 - 18:42
#4
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А налоговики получат люлей за блокировку счетов?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9431
Re: "Нам что, социальный взрыв нужен?" - Дело...
Отправлено: 24.09.20 - 18:46
#5
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Иду вижу банер, значит это реклама.
Доходился.
Пусть проедет по городу и вернёт деньги из своего кармана, кто оплатил.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7457
Re: "Нам что, социальный взрыв нужен?" - Дело...
Отправлено: 24.09.20 - 18:46
#6
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Цитата:
«Вот я иду мимо, вижу баннер, он привлек мое внимание, значит, это реклама»

Источник:

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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5130
Re: "Нам что, социальный взрыв нужен?" - Дело...
Отправлено: 24.09.20 - 19:35
#7
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Цитата-/Нам что, социальный взрыв нужен?/



А что в этом такого ? Социальный взрыв это что чума,ядерная война,голод,битьё стекол и поджог автомобилей обязательно? Что за логика всегда ату ату лишь бы тихо было главное не будем ничего воротить в болоте,может советский союз от этого и развалился потомучто не дали во время народу пар выпустить? Может и арабские да русские весны от этого случились? Народу надо давать выпускать пар,вполне свободно как во Франции как в германии и майдана там почему-то не случается, потомучто концепция отработана веками

И президент на это явно ставку делает с либерализацией закона о митингах,пусть выходят,пусть бузят,в итоге человеческая натура всегда желает запрещеного а как получит это то теряется интерес.....
Не надо боятся митингов,надо их возглавить и продвигать как политику) вот тогда народ поймет что этим дело не решишь и культурно сядут за стол переговоров на гражданском суде))
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3678
Re: "Нам что, социальный взрыв нужен?" - Дело...
Отправлено: 25.09.20 - 07:06
#8
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Цитата:
ACROS:
Это уже не бизнес - это политика. Не Шакуна это дело - комментировать.

Возможно это дело внутренней политики, но она настолько внутренняя, что её деятельность заметна только когда в огород акимата камни летят.
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