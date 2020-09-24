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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7656
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 23:21
#12871
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Цитата:
elektron:
Ни разу. Больше вид делают

А если я их так назову?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5637
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 23:22
#12872
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Цитата:
Гога:
почему же, стоит.

Цитата:
elektron:
Die Badener denken, die Schwaben lenken

Не всё так просто перевести.
Ну типа: Баденер - придумывают (думают - дословный перевод), а Швабен - делают (используют идею как проект в действии) ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5637
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 23:24
#12873
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Цитата:
maxsaf:
А если я их так назову?

Ну не знаю, я их так и называю иной раз (типичный шваб) например. Они меня Руссе в ответ. Без проблем. Жизнь продолжается. ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5130
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 23:25
#12874
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Цитата-/И вы обещаете, что не будете обижаться, веселый Абайка?/




Нет,потомучто изначально слово на М. Оскорбительное и вы будете этим пользоваться ) а слово на букву х.считалось фамильярдным но вам не нравится и я вас уже 4 страницы и не называю так)





Цитата-/Поинтересуйтесь, прежде чем употреблять. Это же так просто/



Я же лично никого не оскорбил,просто как пример привел что есть такие названия у наций,также как казахов уничижительно называют словом на букву м. И калбитами,бывает и такое чтож теперь трагедию из этого делать
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5130
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 23:27
#12875
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Цитата-/Они меня Руссе в ответ. Без проблем/

Ну они вас таки называют в негативном смысле или просто констатируют факт что вы не коренной немец?)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5637
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 23:30
#12876
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Цитата:
abaika95:
Ну они вас таки называют в негативном смысле или просто констатируют факт что вы не коренной немец?)

Я бы сказал, в случае, когда дискуссия становится слишком "горячей", в качестве разрядки атмосферного давления :lol: (просто отвести тему и поговорить о другом)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7656
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 23:34
#12877
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Цитата:
abaika95:
Нет,потомучто изначально слово на М. Оскорбительное и вы будете этим пользоваться

Ух ты, какие мы обидчивые.
Я вам цитату из википедии приводил.
Хохо́л (жен. хохлу́шка, мн. ч. хохлы́) — этнофолизм[1], унизительное или оскорбительное[2][3] прозвище украинцев[4]. СХ. ..ли вам можно а мне нет?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7656
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 23:35
#12878
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Цитата:
abaika95:
просто констатируют факт что вы не коренной немец?)

А по вашему это не обидно совсем?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5637
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 23:40
#12879
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Цитата:
maxsaf:
А по вашему это не обидно совсем?

Я как то не обижаюсь, тем более, что так оно и есть. Не смотря на мой немецкий. ;-)
Причём общаться по большей части, приходится с людьми воспитанными. А в крайнем случае я и по немецки в ответ могу выдвинуть, мало не покажется. Но до этого не доходит. :lol:

[Исправлено: elektron, 24.09.2020 - 18:42]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2013
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 23:43
#12880
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Стычки на форуме обычное дело - мы все такие разные. И что одному фиолетово, другого ранит.
Перефразирую Симонова: Форумчанин - не клавиатура,
Чтоб пробежать руками.
Углы его натуры
Обследуют боками! :-)
Спокойной ночи,друзья!
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5637
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 23:45
#12881
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Цитата:
таноми52:
Спокойной ночи,друзья!

И Вам Спокойной ночи и сладких снов. ;-)
Ну и всем остальным тоже. :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7656
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 23:48
#12882
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Цитата:
elektron:

Как бы вы отреагировали, если бы Абайка назвал вас казахстанским фрицем к примеру? Меня он назвал канадским хохлом. Или это другое? И он вместо того чтобы просто стереть это - продолжает спорить, что ниче в этом такого нет

[Исправлено: maxsaf, 24.09.2020 - 23:50]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5130
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 23:49
#12883
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Цитата-/Ух ты, какие мы обидчивые.Я вам цитату из википедии приводил./



Не обидчивые просто это будет не культурно)и приводимую вами цитату честно пропустил видать




Цитата-/СХ. ..ли вам можно а мне нет?/


Так вроде разобрались уже давно? Я к вам не обращаюсь так, разве нет?)




Цитата-/по вашему это не обидно совсем?/


Ну как Русских переехавших в Россию из Казахстана называют казахами,незнаю,тут по степени отношения зависит,если ты по уровню интеллекта Божко из Рудного то наверно обидно а если адекватный человек то нет)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7656
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 23:52
#12884
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Цитата:
abaika95:
Так вроде разобрались уже давно? Я к вам не обращаюсь так, разве нет?)

Ну тогда о чем спор, что вы мне еще пытаетесь доказать?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5637
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 23:56
#12885
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Цитата:
maxsaf:
Как бы вы отреагировали, если бы Абайка назвал вас казахстанским фрицем к примеру? Меня он назвал канадским хохлом. Или это другое?

Не то и не это и не другое. Пропустил бы мимо "ушей". Жизнь проходит, вот что важно и ничего не вернуть назад. А эти "перестрелки" или как Таноми говорит "стычки". Да проехал и забыл. Сделал замечание, было дело, замечание было принято ко вниманию. Всё вроде. Хорошего дня Макс! А остальным и мне в том числе, спокойной ночи. Живём дальше. ;-)
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