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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 23:21
Цитата:
А если я их так назову?
elektron:
Ни разу. Больше вид делают
Ни разу. Больше вид делают
А если я их так назову?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5637
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 23:22
Цитата:
Цитата:
Не всё так просто перевести.
Ну типа: Баденер - придумывают (думают - дословный перевод), а Швабен - делают (используют идею как проект в действии)
Гога:
почему же, стоит.
почему же, стоит.
Цитата:
elektron:
Die Badener denken, die Schwaben lenken
Die Badener denken, die Schwaben lenken
Не всё так просто перевести.
Ну типа: Баденер - придумывают (думают - дословный перевод), а Швабен - делают (используют идею как проект в действии)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5637
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 23:24
Цитата:
Ну не знаю, я их так и называю иной раз (типичный шваб) например. Они меня Руссе в ответ. Без проблем. Жизнь продолжается.
maxsaf:
А если я их так назову?
А если я их так назову?
Ну не знаю, я их так и называю иной раз (типичный шваб) например. Они меня Руссе в ответ. Без проблем. Жизнь продолжается.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 23:25
Цитата-/И вы обещаете, что не будете обижаться, веселый Абайка?/
Нет,потомучто изначально слово на М. Оскорбительное и вы будете этим пользоваться ) а слово на букву х.считалось фамильярдным но вам не нравится и я вас уже 4 страницы и не называю так)
Цитата-/Поинтересуйтесь, прежде чем употреблять. Это же так просто/
Я же лично никого не оскорбил,просто как пример привел что есть такие названия у наций,также как казахов уничижительно называют словом на букву м. И калбитами,бывает и такое чтож теперь трагедию из этого делать
Нет,потомучто изначально слово на М. Оскорбительное и вы будете этим пользоваться ) а слово на букву х.считалось фамильярдным но вам не нравится и я вас уже 4 страницы и не называю так)
Цитата-/Поинтересуйтесь, прежде чем употреблять. Это же так просто/
Я же лично никого не оскорбил,просто как пример привел что есть такие названия у наций,также как казахов уничижительно называют словом на букву м. И калбитами,бывает и такое чтож теперь трагедию из этого делать
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 23:27
Цитата-/Они меня Руссе в ответ. Без проблем/
Ну они вас таки называют в негативном смысле или просто констатируют факт что вы не коренной немец?)
Ну они вас таки называют в негативном смысле или просто констатируют факт что вы не коренной немец?)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5637
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 23:30
Цитата:
Я бы сказал, в случае, когда дискуссия становится слишком "горячей", в качестве разрядки атмосферного давления (просто отвести тему и поговорить о другом)
abaika95:
Ну они вас таки называют в негативном смысле или просто констатируют факт что вы не коренной немец?)
Ну они вас таки называют в негативном смысле или просто констатируют факт что вы не коренной немец?)
Я бы сказал, в случае, когда дискуссия становится слишком "горячей", в качестве разрядки атмосферного давления (просто отвести тему и поговорить о другом)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 23:34
Цитата:
Ух ты, какие мы обидчивые.
Я вам цитату из википедии приводил.
Хохо́л (жен. хохлу́шка, мн. ч. хохлы́) — этнофолизм[1], унизительное или оскорбительное[2][3] прозвище украинцев[4]. СХ. ..ли вам можно а мне нет?
abaika95:
Нет,потомучто изначально слово на М. Оскорбительное и вы будете этим пользоваться
Нет,потомучто изначально слово на М. Оскорбительное и вы будете этим пользоваться
Ух ты, какие мы обидчивые.
Я вам цитату из википедии приводил.
Хохо́л (жен. хохлу́шка, мн. ч. хохлы́) — этнофолизм[1], унизительное или оскорбительное[2][3] прозвище украинцев[4]. СХ. ..ли вам можно а мне нет?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 23:35
Цитата:
А по вашему это не обидно совсем?
abaika95:
просто констатируют факт что вы не коренной немец?)
просто констатируют факт что вы не коренной немец?)
А по вашему это не обидно совсем?
(Полноправные пользователи)
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- Stuttgart. Deutschland
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- 10.10.17
- Сообщений:
- 5637
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 23:40
Цитата:
Я как то не обижаюсь, тем более, что так оно и есть. Не смотря на мой немецкий.
Причём общаться по большей части, приходится с людьми воспитанными. А в крайнем случае я и по немецки в ответ могу выдвинуть, мало не покажется. Но до этого не доходит.
[Исправлено: elektron, 24.09.2020 - 18:42]
maxsaf:
А по вашему это не обидно совсем?
А по вашему это не обидно совсем?
Я как то не обижаюсь, тем более, что так оно и есть. Не смотря на мой немецкий.
Причём общаться по большей части, приходится с людьми воспитанными. А в крайнем случае я и по немецки в ответ могу выдвинуть, мало не покажется. Но до этого не доходит.
[Исправлено: elektron, 24.09.2020 - 18:42]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2013
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 23:43
Стычки на форуме обычное дело - мы все такие разные. И что одному фиолетово, другого ранит.
Перефразирую Симонова: Форумчанин - не клавиатура,
Чтоб пробежать руками.
Углы его натуры
Обследуют боками!
Спокойной ночи,друзья!
Перефразирую Симонова: Форумчанин - не клавиатура,
Чтоб пробежать руками.
Углы его натуры
Обследуют боками!
Спокойной ночи,друзья!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5637
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 23:45
Цитата:
И Вам Спокойной ночи и сладких снов.
Ну и всем остальным тоже.
таноми52:
Спокойной ночи,друзья!
Спокойной ночи,друзья!
И Вам Спокойной ночи и сладких снов.
Ну и всем остальным тоже.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 23:48
Цитата:
Как бы вы отреагировали, если бы Абайка назвал вас казахстанским фрицем к примеру? Меня он назвал канадским хохлом. Или это другое? И он вместо того чтобы просто стереть это - продолжает спорить, что ниче в этом такого нет
[Исправлено: maxsaf, 24.09.2020 - 23:50]
elektron:
Как бы вы отреагировали, если бы Абайка назвал вас казахстанским фрицем к примеру? Меня он назвал канадским хохлом. Или это другое? И он вместо того чтобы просто стереть это - продолжает спорить, что ниче в этом такого нет
[Исправлено: maxsaf, 24.09.2020 - 23:50]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 23:49
Цитата-/Ух ты, какие мы обидчивые.Я вам цитату из википедии приводил./
Не обидчивые просто это будет не культурно)и приводимую вами цитату честно пропустил видать
Цитата-/СХ. ..ли вам можно а мне нет?/
Так вроде разобрались уже давно? Я к вам не обращаюсь так, разве нет?)
Цитата-/по вашему это не обидно совсем?/
Ну как Русских переехавших в Россию из Казахстана называют казахами,незнаю,тут по степени отношения зависит,если ты по уровню интеллекта Божко из Рудного то наверно обидно а если адекватный человек то нет)
Не обидчивые просто это будет не культурно)и приводимую вами цитату честно пропустил видать
Цитата-/СХ. ..ли вам можно а мне нет?/
Так вроде разобрались уже давно? Я к вам не обращаюсь так, разве нет?)
Цитата-/по вашему это не обидно совсем?/
Ну как Русских переехавших в Россию из Казахстана называют казахами,незнаю,тут по степени отношения зависит,если ты по уровню интеллекта Божко из Рудного то наверно обидно а если адекватный человек то нет)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 23:52
Цитата:
Ну тогда о чем спор, что вы мне еще пытаетесь доказать?
abaika95:
Так вроде разобрались уже давно? Я к вам не обращаюсь так, разве нет?)
Так вроде разобрались уже давно? Я к вам не обращаюсь так, разве нет?)
Ну тогда о чем спор, что вы мне еще пытаетесь доказать?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5637
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 23:56
Цитата:
Не то и не это и не другое. Пропустил бы мимо "ушей". Жизнь проходит, вот что важно и ничего не вернуть назад. А эти "перестрелки" или как Таноми говорит "стычки". Да проехал и забыл. Сделал замечание, было дело, замечание было принято ко вниманию. Всё вроде. Хорошего дня Макс! А остальным и мне в том числе, спокойной ночи. Живём дальше.
maxsaf:
Как бы вы отреагировали, если бы Абайка назвал вас казахстанским фрицем к примеру? Меня он назвал канадским хохлом. Или это другое?
Как бы вы отреагировали, если бы Абайка назвал вас казахстанским фрицем к примеру? Меня он назвал канадским хохлом. Или это другое?
Не то и не это и не другое. Пропустил бы мимо "ушей". Жизнь проходит, вот что важно и ничего не вернуть назад. А эти "перестрелки" или как Таноми говорит "стычки". Да проехал и забыл. Сделал замечание, было дело, замечание было принято ко вниманию. Всё вроде. Хорошего дня Макс! А остальным и мне в том числе, спокойной ночи. Живём дальше.
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