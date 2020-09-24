Отправлено: - 23:30

abaika95:

Ну они вас таки называют в негативном смысле или просто констатируют факт что вы не коренной немец?)

Цитата:Я бы сказал, в случае, когда дискуссия становится слишком "горячей", в качестве разрядки атмосферного давления(просто отвести тему и поговорить о другом)