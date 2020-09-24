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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 22:18
Цитата-/веселые нигеры могут себя называть как им хочется, как и веселые мамбеты/
Веселые мамбеты))
Цитата-/Но никто не позволяет так другим себя называть, поймите ж вы наконец эту разницу./
Не думаю что есть люди которые друг друга называют мамбетами а другим это делать не позволяют)
Ну я вроде за все это время не назвал вас ни разу,просто рассуждаем без перехода на личности)
Веселые мамбеты))
Цитата-/Но никто не позволяет так другим себя называть, поймите ж вы наконец эту разницу./
Не думаю что есть люди которые друг друга называют мамбетами а другим это делать не позволяют)
Ну я вроде за все это время не назвал вас ни разу,просто рассуждаем без перехода на личности)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5628
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 22:19
Цитата:
Не мог пройти мимо! Это всё равно, что дурак, дурака, дураком называет, то нормально. А если кто со стороны, то уже оскорбление?
maxsaf:
веселые нигеры могут себя называть как им хочется, как и веселые мамбеты. Но никто не позволяет так другим себя называть,
веселые нигеры могут себя называть как им хочется, как и веселые мамбеты. Но никто не позволяет так другим себя называть,
Не мог пройти мимо! Это всё равно, что дурак, дурака, дураком называет, то нормально. А если кто со стороны, то уже оскорбление?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 22:20
Цитата-/Там примеры других "веселых" кличек народов, которые сами себя так называют, а другим не позволяют./
Тут походу есть автоцензура срабатывающая на слово на букву м.
Так вот,приводите пример когда люди назвали себя даже из веселья М.?)
Тут походу есть автоцензура срабатывающая на слово на букву м.
Так вот,приводите пример когда люди назвали себя даже из веселья М.?)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 22:27
Цитата:
Ок. Провокации продолжаются. Вот вам пример.
Ержан, ученик 10-го класса из Илийского района Алматинской области:
Слово «м...т» используем иногда ради смеха. К примеру, когда кто-то не может найти что-либо в своем смартфоне. В таком случае можем подшутить над ним и сказать: «Здесь вот, м....т». Используем это слово в шутку, когда кто-то не может выполнить задание на уроке технологии или при работе с интерактивной доской. Однако я не сталкивался с таким, чтобы на кого-то указывали и говорили, что он «м....т». Если шутят, никто не обижается, это говорится ради смеха.
Можете целую статью нагуглить при желании по данной теме. Но я все же призываю прекратить этот спор и провокации.
abaika95:
Так вот,приводите пример когда люди назвали себя даже из веселья М.?)
Так вот,приводите пример когда люди назвали себя даже из веселья М.?)
Ок. Провокации продолжаются. Вот вам пример.
Ержан, ученик 10-го класса из Илийского района Алматинской области:
Слово «м...т» используем иногда ради смеха. К примеру, когда кто-то не может найти что-либо в своем смартфоне. В таком случае можем подшутить над ним и сказать: «Здесь вот, м....т». Используем это слово в шутку, когда кто-то не может выполнить задание на уроке технологии или при работе с интерактивной доской. Однако я не сталкивался с таким, чтобы на кого-то указывали и говорили, что он «м....т». Если шутят, никто не обижается, это говорится ради смеха.
Можете целую статью нагуглить при желании по данной теме. Но я все же призываю прекратить этот спор и провокации.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 22:31
Цитата:
Как раз таки все и началось с того, как вы меня назвали.
abaika95:
Ну я вроде за все это время не назвал вас ни разу
Ну я вроде за все это время не назвал вас ни разу
Как раз таки все и началось с того, как вы меня назвали.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 22:33
Цитата-/Если шутят, никто не обижается, это говорится ради смеха./
Дети все воспринимают с юмором,надо быть как дети) а вот интересно 10классники в Киеве называют так друг друга когда кто-то не может найти что-то в своем смартфоне "ну ты х***л"?)) Это не провокация а обычный флудовский разговор на с***ч вас не вывожу
Дети все воспринимают с юмором,надо быть как дети) а вот интересно 10классники в Киеве называют так друг друга когда кто-то не может найти что-то в своем смартфоне "ну ты х***л"?)) Это не провокация а обычный флудовский разговор на с***ч вас не вывожу
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 22:35
Цитата:
Я не знаю, если вам интересно, можете тоже загуглить
abaika95:
а вот интересно 10классники в Киеве
а вот интересно 10классники в Киеве
Я не знаю, если вам интересно, можете тоже загуглить
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9428
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 22:35
Тема до конца не раскрыта,
Надо продолжать обсуждение.
Надо продолжать обсуждение.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 22:36
Цитата:
И вы обещаете, что будете обижаться, веселый Абайка?
abaika95:
Дети все воспринимают с юмором,надо быть как дети
Дети все воспринимают с юмором,надо быть как дети
И вы обещаете, что будете обижаться, веселый Абайка?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 22:37
Цитата:
Вам свежего перегноя подвезли, или кто-то вентилятор подарил?
alex_60:
Тема до конца не раскрыта, Надо продолжать обсуждение.
Тема до конца не раскрыта, Надо продолжать обсуждение.
Вам свежего перегноя подвезли, или кто-то вентилятор подарил?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
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- Сообщений:
- 13187
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 22:40
Цитата:
Когда Дарига Нурсултановна употребила это слово, были обиженные. А вообще - это же имя вроде?
abaika95:
слово на букву м.
слово на букву м.
Когда Дарига Нурсултановна употребила это слово, были обиженные. А вообще - это же имя вроде?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9428
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 22:42
Цитата:
Типичная весёлая шутка от представителя
Народа на букву.
Не скажу какую.
maxsaf:
Вам свежего перегноя подвезли, или кто-то вентилятор подарил?
Вам свежего перегноя подвезли, или кто-то вентилятор подарил?
Типичная весёлая шутка от представителя
Народа на букву.
Не скажу какую.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 22:42
Цитата:
Ну тогда откройте миру, как немцы друг друга называют?))
elektron:
Не мог пройти мимо!
Не мог пройти мимо!
Ну тогда откройте миру, как немцы друг друга называют?))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 22:44
Цитата:
Было бы замечательно, если бы вы и остальные буквы пропридержали на какое-то время.
alex_60:
Народа на букву. Не скажу какую
Народа на букву. Не скажу какую
Было бы замечательно, если бы вы и остальные буквы пропридержали на какое-то время.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 22:46
Цитата:
А Фриц - тоже имя, хотя может и фамилия
[Исправлено: maxsaf, 24.09.2020 - 22:47]
Victor Yang:
А вообще - это же имя вроде?
А вообще - это же имя вроде?
А Фриц - тоже имя, хотя может и фамилия
[Исправлено: maxsaf, 24.09.2020 - 22:47]
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