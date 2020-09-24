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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5126
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 22:18
#12841
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Цитата-/веселые нигеры могут себя называть как им хочется, как и веселые мамбеты/



Веселые мамбеты))




Цитата-/Но никто не позволяет так другим себя называть, поймите ж вы наконец эту разницу./



Не думаю что есть люди которые друг друга называют мамбетами а другим это делать не позволяют)

Ну я вроде за все это время не назвал вас ни разу,просто рассуждаем без перехода на личности)
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5628
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 22:19
#12842
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Цитата:
maxsaf:
веселые нигеры могут себя называть как им хочется, как и веселые мамбеты. Но никто не позволяет так другим себя называть,


Не мог пройти мимо! :lol: Это всё равно, что дурак, дурака, дураком называет, то нормально. А если кто со стороны, то уже оскорбление? :lol:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5126
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 22:20
#12843
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Цитата-/Там примеры других "веселых" кличек народов, которые сами себя так называют, а другим не позволяют./



Тут походу есть автоцензура срабатывающая на слово на букву м.

Так вот,приводите пример когда люди назвали себя даже из веселья М.?)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7643
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 22:27
#12844
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Цитата:
abaika95:
Так вот,приводите пример когда люди назвали себя даже из веселья М.?)

Ок. Провокации продолжаются. Вот вам пример.

Ержан, ученик 10-го класса из Илийского района Алматинской области:
Слово «м...т» используем иногда ради смеха. К примеру, когда кто-то не может найти что-либо в своем смартфоне. В таком случае можем подшутить над ним и сказать: «Здесь вот, м....т». Используем это слово в шутку, когда кто-то не может выполнить задание на уроке технологии или при работе с интерактивной доской. Однако я не сталкивался с таким, чтобы на кого-то указывали и говорили, что он «м....т». Если шутят, никто не обижается, это говорится ради смеха.

Можете целую статью нагуглить при желании по данной теме. Но я все же призываю прекратить этот спор и провокации.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7643
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 22:31
#12845
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Цитата:
abaika95:
Ну я вроде за все это время не назвал вас ни разу

Как раз таки все и началось с того, как вы меня назвали.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5126
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 22:33
#12846
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Цитата-/Если шутят, никто не обижается, это говорится ради смеха./



Дети все воспринимают с юмором,надо быть как дети) а вот интересно 10классники в Киеве называют так друг друга когда кто-то не может найти что-то в своем смартфоне "ну ты х***л"?)) Это не провокация а обычный флудовский разговор на с***ч вас не вывожу
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7643
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 22:35
#12847
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Цитата:
abaika95:
а вот интересно 10классники в Киеве

Я не знаю, если вам интересно, можете тоже загуглить
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9428
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 22:35
#12848
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Тема до конца не раскрыта,
Надо продолжать обсуждение.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7643
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 22:36
#12849
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Цитата:
abaika95:
Дети все воспринимают с юмором,надо быть как дети

И вы обещаете, что будете обижаться, веселый Абайка?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7643
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 22:37
#12850
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Цитата:
alex_60:
Тема до конца не раскрыта, Надо продолжать обсуждение.

Вам свежего перегноя подвезли, или кто-то вентилятор подарил?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13187
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 22:40
#12851
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Цитата:
abaika95:
слово на букву м.

Когда Дарига Нурсултановна употребила это слово, были обиженные. А вообще - это же имя вроде?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9428
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 22:42
#12852
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Цитата:
maxsaf:
Вам свежего перегноя подвезли, или кто-то вентилятор подарил?


Типичная весёлая шутка от представителя
Народа на букву.
Не скажу какую.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7643
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 22:42
#12853
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Цитата:
elektron:
Не мог пройти мимо!

Ну тогда откройте миру, как немцы друг друга называют?))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7643
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 22:44
#12854
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Цитата:
alex_60:
Народа на букву. Не скажу какую

Было бы замечательно, если бы вы и остальные буквы пропридержали на какое-то время.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7643
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 22:46
#12855
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Цитата:
Victor Yang:
А вообще - это же имя вроде?

А Фриц - тоже имя, хотя может и фамилия

[Исправлено: maxsaf, 24.09.2020 - 22:47]
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