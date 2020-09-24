Отправлено: - 22:27

abaika95:

Так вот,приводите пример когда люди назвали себя даже из веселья М.?)

Цитата:Ок. Провокации продолжаются. Вот вам пример.Ержан, ученик 10-го класса из Илийского района Алматинской области:Слово «м...т» используем иногда ради смеха. К примеру, когда кто-то не может найти что-либо в своем смартфоне. В таком случае можем подшутить над ним и сказать: «Здесь вот, м....т». Используем это слово в шутку, когда кто-то не может выполнить задание на уроке технологии или при работе с интерактивной доской. Однако я не сталкивался с таким, чтобы на кого-то указывали и говорили, что он «м....т». Если шутят, никто не обижается, это говорится ради смеха.Можете целую статью нагуглить при желании по данной теме. Но я все же призываю прекратить этот спор и провокации.