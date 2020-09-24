Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 20:16
Цитата:
Я читаю постоянно, там слово хохол не упоминается, потому что оно культурное,
Там такие названия жителей Украины,
Что вообще...
Что здесь и три первые буквы от них не пропустят. Там да вакханалия с обоих сторон. Кто не читал, почитайте.
maxsaf:
Вы каменты читали когда-нибудь на ленте.ру под новостями про Украину например?
Вы каменты читали когда-нибудь на ленте.ру под новостями про Украину например?
Я читаю постоянно, там слово хохол не упоминается, потому что оно культурное,
Там такие названия жителей Украины,
Что вообще...
Что здесь и три первые буквы от них не пропустят. Там да вакханалия с обоих сторон. Кто не читал, почитайте.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 20:46
Цитата:
Я рад за вас, но я вопрос этот не вам задавал.
alex_60:
Я читаю постоянно
Я читаю постоянно
Я рад за вас, но я вопрос этот не вам задавал.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 20:58
Цитата-/Если вы не угомонитесь, я начну использовать слово "калбит" регулярно, в исключительно дружественном тоне/
Тем вы покажите свою некультурность все используют это слово как оскорбление никто не говорит я калбит но многие говорят я хохол,хохлушка и мы вроде же с вами договорились что я не обращаюсь к вам хохол так что возмущатесь?
Цитата-/Разговор про талоны на еду, если че. Это Абайка провокатор, увел тему в хохлосрач/
Это вообще то флуд а разговоры про тоалоны в другой ветке)
Тем вы покажите свою некультурность все используют это слово как оскорбление никто не говорит я калбит но многие говорят я хохол,хохлушка и мы вроде же с вами договорились что я не обращаюсь к вам хохол так что возмущатесь?
Цитата-/Разговор про талоны на еду, если че. Это Абайка провокатор, увел тему в хохлосрач/
Это вообще то флуд а разговоры про тоалоны в другой ветке)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 21:01
Цитата-/Это Абайка провокатор/
Попрошу не применять ко мне термин "провокатор" оно меня оскорбляет
Попрошу не применять ко мне термин "провокатор" оно меня оскорбляет
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 21:06
Цитата:
Во первых я себя хохлом не называю. Во вторых, мы действительно с вами договорились, просто другим тут неймется подлить масла в огонь.
abaika95:
но многие говорят я хохол,хохлушка и мы вроде же с вами договорились что я не обращаюсь к вам хохол так что возмущатесь?
но многие говорят я хохол,хохлушка и мы вроде же с вами договорились что я не обращаюсь к вам хохол так что возмущатесь?
Во первых я себя хохлом не называю. Во вторых, мы действительно с вами договорились, просто другим тут неймется подлить масла в огонь.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 21:07
Цитата:
Вы сразу весь список слов тут опубликуйте, на всякий случай
[Исправлено: maxsaf, 24.09.2020 - 21:08]
abaika95:
Попрошу не применять ко мне термин "провокатор" оно меня оскорбляет
Попрошу не применять ко мне термин "провокатор" оно меня оскорбляет
Вы сразу весь список слов тут опубликуйте, на всякий случай
[Исправлено: maxsaf, 24.09.2020 - 21:08]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 21:14
Цитата:
О, а че вдруг оно вас должно оскорбить? Этимология отсылает к племени когда-то жившем в Средней Азии , я в нем негатива не вижу и буду использовать только в добрых милых шутках))
abaika95:
Тем вы покажите свою некультурность все используют это слово как оскорбление
Тем вы покажите свою некультурность все используют это слово как оскорбление
О, а че вдруг оно вас должно оскорбить? Этимология отсылает к племени когда-то жившем в Средней Азии , я в нем негатива не вижу и буду использовать только в добрых милых шутках))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 21:17
Цитата:
Вначале нашего спора я спокойно попросил вас отредактировать ваше сообщение. И просил не провоцировать меня на дальнейший ср..ч по этой теме. Вы не стали редактировать, а решили подискутировать...
[Исправлено: maxsaf, 24.09.2020 - 21:18]
abaika95:
Вначале нашего спора я спокойно попросил вас отредактировать ваше сообщение. И просил не провоцировать меня на дальнейший ср..ч по этой теме. Вы не стали редактировать, а решили подискутировать...
[Исправлено: maxsaf, 24.09.2020 - 21:18]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2012
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 21:24
Цитата:
Ну, так и есть: это Ваше ЛИЧНОЕ восприятие слова "хохол" как оскорбление. А по факту - дружелюбное определение украинцев среди славян. Среди моего окружения много украинцев, но нет ни одного, кто бы оскорбился, если его называют "хохол" или "хохлушка".
Но, конечно, ещё важна интонация, с которой произносят
Если тебе с издёвкой скажут:"Ну, ты, интеллигент...", так тоже слово покажется оскорблением
maxsaf:
я себя хохлом не называю.
я себя хохлом не называю.
Ну, так и есть: это Ваше ЛИЧНОЕ восприятие слова "хохол" как оскорбление. А по факту - дружелюбное определение украинцев среди славян. Среди моего окружения много украинцев, но нет ни одного, кто бы оскорбился, если его называют "хохол" или "хохлушка".
Но, конечно, ещё важна интонация, с которой произносят
Если тебе с издёвкой скажут:"Ну, ты, интеллигент...", так тоже слово покажется оскорблением
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 21:26
Цитата:
А я тебе и не отвечал.
Хочу пишу, хочу не пишу.
Так и ты, хочешь продолжать ему хохлов дальше, будем продолжать обсуждать дальше всем форумом. .
[Исправлено: alex_60, 24.09.2020 - 21:30]
maxsaf:
но я вопрос этот не вам задавал.
но я вопрос этот не вам задавал.
А я тебе и не отвечал.
Хочу пишу, хочу не пишу.
Так и ты, хочешь продолжать ему хохлов дальше, будем продолжать обсуждать дальше всем форумом. .
[Исправлено: alex_60, 24.09.2020 - 21:30]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 21:27
Цитата:
Да с какого перепугу хохол - дружелюбное, а калбит - оскорбление?
таноми52:
Да с какого перепугу хохол - дружелюбное, а калбит - оскорбление?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 21:28
Цитата:
Ну тогда и не цитируйте мой вопрос
alex_60:
А я тебе и не отвечал. Хочу пишу, хочу не пишу.
А я тебе и не отвечал. Хочу пишу, хочу не пишу.
Ну тогда и не цитируйте мой вопрос
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 21:31
Цитата:
Хочу цитирую, не хочу-не цитирую.
Это тебя тоже оскорбляет?
maxsaf:
Ну тогда и не цитируйте мой вопрос
Ну тогда и не цитируйте мой вопрос
Хочу цитирую, не хочу-не цитирую.
Это тебя тоже оскорбляет?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5626
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 21:32
Гляжу тут "Звёздные войны" на ровном месте. Ну-ну.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 21:33
Гастер.
Тоже обсудим?
Тоже обсудим?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 8
|Зарегистрированные пользователи: alex_60, maxsaf
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать