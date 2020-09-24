Отправлено: - 21:06

abaika95:

но многие говорят я хохол,хохлушка и мы вроде же с вами договорились что я не обращаюсь к вам хохол так что возмущатесь?

Цитата:Во первых я себя хохлом не называю. Во вторых, мы действительно с вами договорились, просто другим тут неймется подлить масла в огонь.