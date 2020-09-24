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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9424
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 20:16
#12811
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Цитата:
maxsaf:
Вы каменты читали когда-нибудь на ленте.ру под новостями про Украину например?


Я читаю постоянно, там слово хохол не упоминается, потому что оно культурное,
Там такие названия жителей Украины,
Что вообще...
Что здесь и три первые буквы от них не пропустят. Там да вакханалия с обоих сторон. Кто не читал, почитайте.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7629
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 20:46
#12812
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Цитата:
alex_60:
Я читаю постоянно

Я рад за вас, но я вопрос этот не вам задавал.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5122
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 20:58
#12813
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Цитата-/Если вы не угомонитесь, я начну использовать слово "калбит" регулярно, в исключительно дружественном тоне/




Тем вы покажите свою некультурность все используют это слово как оскорбление никто не говорит я калбит но многие говорят я хохол,хохлушка и мы вроде же с вами договорились что я не обращаюсь к вам хохол так что возмущатесь?




Цитата-/Разговор про талоны на еду, если че. Это Абайка провокатор, увел тему в хохлосрач/


Это вообще то флуд а разговоры про тоалоны в другой ветке)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5122
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 21:01
#12814
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Цитата-/Это Абайка провокатор/



Попрошу не применять ко мне термин "провокатор" оно меня оскорбляет
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7629
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 21:06
#12815
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Цитата:
abaika95:
но многие говорят я хохол,хохлушка и мы вроде же с вами договорились что я не обращаюсь к вам хохол так что возмущатесь?

Во первых я себя хохлом не называю. Во вторых, мы действительно с вами договорились, просто другим тут неймется подлить масла в огонь.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7629
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 21:07
#12816
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Цитата:
abaika95:
Попрошу не применять ко мне термин "провокатор" оно меня оскорбляет

Вы сразу весь список слов тут опубликуйте, на всякий случай

[Исправлено: maxsaf, 24.09.2020 - 21:08]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7629
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 21:14
#12817
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Цитата:
abaika95:
Тем вы покажите свою некультурность все используют это слово как оскорбление

О, а че вдруг оно вас должно оскорбить? Этимология отсылает к племени когда-то жившем в Средней Азии , я в нем негатива не вижу и буду использовать только в добрых милых шутках))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7629
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 21:17
#12818
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Цитата:
abaika95:

Вначале нашего спора я спокойно попросил вас отредактировать ваше сообщение. И просил не провоцировать меня на дальнейший ср..ч по этой теме. Вы не стали редактировать, а решили подискутировать...

[Исправлено: maxsaf, 24.09.2020 - 21:18]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2012
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 21:24
#12819
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Цитата:
maxsaf:
я себя хохлом не называю.



Ну, так и есть: это Ваше ЛИЧНОЕ восприятие слова "хохол" как оскорбление. А по факту - дружелюбное определение украинцев среди славян. Среди моего окружения много украинцев, но нет ни одного, кто бы оскорбился, если его называют "хохол" или "хохлушка".
Но, конечно, ещё важна интонация, с которой произносят
Если тебе с издёвкой скажут:"Ну, ты, интеллигент...", так тоже слово покажется оскорблением :-)
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9424
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 21:26
#12820
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Цитата:
maxsaf:
но я вопрос этот не вам задавал.


А я тебе и не отвечал.
Хочу пишу, хочу не пишу.
Так и ты, хочешь продолжать ему хохлов дальше, будем продолжать обсуждать дальше всем форумом. .

[Исправлено: alex_60, 24.09.2020 - 21:30]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7629
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 21:27
#12821
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Цитата:
таноми52:

Да с какого перепугу хохол - дружелюбное, а калбит - оскорбление?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7629
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 21:28
#12822
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Цитата:
alex_60:
А я тебе и не отвечал. Хочу пишу, хочу не пишу.

Ну тогда и не цитируйте мой вопрос
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9424
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 21:31
#12823
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Цитата:
maxsaf:
Ну тогда и не цитируйте мой вопрос


Хочу цитирую, не хочу-не цитирую.
Это тебя тоже оскорбляет?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5626
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 21:32
#12824
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Гляжу тут "Звёздные войны" на ровном месте. Ну-ну. ;-)
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9424
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 21:33
#12825
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Гастер.
Тоже обсудим?
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