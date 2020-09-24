Прогноз на 5 дней
переменная облачность+10°C
  • 767 мм рт.ст.
  • 61% влажность
  • С-СЗ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
Страница 854 из 854«1...852853854
Ответить Новый топик
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7619
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 11:30
#12796
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну вот,сразу и надо было сказать,больше не буду в разговоре с вами использовать фамильярдное обращение "хохол")

А типа вы не знали. Я это и не скрывал, не раз упоминал тут на страницах форума. Вы же неспроста так фамильярно меня назвали, значит знали мою национальность. Она кстати у меня в удостоверении личности записана, казахстанском, не просроченном.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7619
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 11:32
#12797
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А вот у Украинцев получилось живя в другой стране всеровно быть причисленным к определенному территориальному самоназванию)

К вашему удивлению, я еще до переезда в Канаду, живя в КЗ был украинцем.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7619
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 11:36
#12798
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Какие ещё примеры такие есть? Что-то не могу найти даже

Плохо искали. Китайцы, японцы, филиппинцы и т.д. примеров много.

[Исправлено: maxsaf, 24.09.2020 - 11:37]
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5120
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 11:50
#12799
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/типа вы не знали. Я это и не скрывал, не раз упоминал тут на страницах форума/


Честно не знал) пальцем в небо)


Цитата-/Плохо искали. Китайцы, японцы, филиппинцы и т.д. примеров много./


Да я не там рыскал,долеко ходить не надо Белорус если он Русский по нации то он всеровно получается Белорус,как и Швед,это я к чему вчера в упоминаемом здесь разговоре двух Украинцев последний из которых наговорил всякого на камеру по 174 ст и уедет наверно скоро на 7 лет прозвучала фраза что один другого назвал казахом на что второй обиделся и разразился тирадой) и это уже не раз слышал что жители других стран,не делят граждан по нацпризнаку а называют всех по самоназванию страны проживания) и казалось бы Араба Шведа назвать Шведом он обидется? Думаю нет,а назвать аварца русским? Тут уже возникают вопросы,гордость это за свою нацию или предрассудки?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7619
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 12:10
#12800
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Вы эти свои этнографические исследования дальше можете проводить в одиночку, я что хотел сказать - сказал, результат меня устроил.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9417
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 12:28
#12801
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кто лично на себя этот вопрос проецирует, это комплекс.
известно же кроме официальных названий,
многие народы имеют еще и прозвища,
данные им в свое время друзьями-соседями или,
наоборот, противниками.
а прозвище, оно и в Африке прозвище.
так что Хохол, жид, кацап, москаль и другие понятия надо воспринимать адекватно.

кстати вот у меня знакомый есть, фамилия у него Хохлов, а сам он русский.
и предки до пятого колена русские.
Фамилия Хохлов восходит к древнерусскому прозвищу Хохол,
которое давалось человеку, носящему чуб, хохол на голове.
Кроме того, прозвище Хохол могло быть связано с глаголом «хохлиться»,
то есть «хмуриться, сидеть надувшись, съежившись, сгорбившись».
В таком случае Хохлом могли прозвать обидчивого, хмурого человека.
Согласно еще одной, менее вероятной гипотезе,
прозвище Хохол образовано от нарицательного «хохоль, хахаль»,
что в вологодских говорах означает «любовник, дружок, хахаль».
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2011
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 17:11
#12802
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
drakon
Цитата:таноми52:Где она так же обльстительна?
Да - обе, прекрасные.

Что, Драк, зацепила тебя Юля? ;-)

Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7619
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 19:15
#12803
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
так что Хохол, жид, кацап, москаль и другие понятия надо воспринимать адекватно.

Серьезно. А почему вы слово "калбит" не добавили в этот ряд, ведь это такое же прозвище представителей этносов Центральной Азии. Первоначально слово «калбит» означало название племени. В рукописях Льва Гумилева есть сведения о племени «калб». Так может уже хватит провокационных высказываний?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7619
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 19:20
#12804
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Мы уже с Абайкой разобрались без вас, кстати. Он решил больше не использовать слово "хохол" в разговоре со мной. Ну че вы то еще сюда лезете?

[Исправлено: maxsaf, 24.09.2020 - 19:21]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7619
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 19:29
#12805
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Словарь современного русского литературного языка», изданный в 1965 году, утверждает

Найдите в вашем словаре или в БСЭ значение слова "трахнуть", прочитайте, а потом скажите - "я трахнула соседа так, что у него искры из глаз посыпались". Это я к тому, что значение слов со временем меняется, и очень сильно. Слово хохол сейчас носит оскорбительный оттенок.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9417
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 19:47
#12806
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну че вы то еще сюда лезете?


Разговор про хохлов,.
Обсуждаем что за люди такие.
И почему их все любят.
Оказывается есть за что.
А что тебя смущает то?
В чем твоё Волнение?

[Исправлено: alex_60, 24.09.2020 - 19:53]
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5120
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.09.20 - 19:56
#12807
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Серьезно. А почему вы слово "калбит" не добавили в этот ряд, ведь это такое же прозвище представителей этносов Центральной Азии. Первоначально слово «калбит» означало название племени/



А ещё есть слово мамбет это имя вообще и хач тоже имя,но эти имена умышленно использовались в негативном,оскорбительном смысле в основном в советской армии и сейчас воспринимаются по другому,если раньше так обзывали всех представителей определенных этнических групп то сейчас смотрят по степени умственных способностей и культуре поведения,идёт человек в хорошем костюме,видно с хорошими манерами и поставленной речью он кавказец а вот идёт в трениках везде харкающий и матерящийся субъект восточной внешности его называют хач (в идеале так но бывает и по другому,когда одно быдло называет человека хач или мамбет просто потомучто у него фамилия не русская)

Это я к чему,обращение хохол никогда не несло смысла оскорбить или унизить даже после 2014 года
Профайл
Страница 854 из 854«1...852853854
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 8, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 7
Зарегистрированные пользователи: Iney

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
- 41 Queries | 60 Files Loaded: 572.21 Ko | Raw HTML: 99.43 Ko -