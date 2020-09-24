Re: ФСМС: Медицинские учреждения должны оказать пациенту услугу...

Отправлено: - 18:36

Цитата://При этом, конечно, не нужно заключать договор с поставщиками, которые находятся в другом конце города. Нужно подумать о том, что пациенту удобнее будет ходить в соседнюю поликлинику. В общем, думать о своих пациентах нужно менеджерам.//



А если пациент с сельской местности, и в районных поликлиниках мало услуг, что им делать и какой менеджмент будет оплачивать затраты на поездку в город ? Второй Президент сказал же своим чиновникам: поворачивайтесь лицом к селу.