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≡ ФСМС: Медицинские учреждения должны оказать пациенту услугу по направлению в течение 10 дней
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39942
ФСМС: Медицинские учреждения должны оказать пациенту услугу по направлению в течение 10 дней
Отправлено: 24.09.20 - 18:36
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Например, если пациенту нужно сделать УЗИ, то поликлиника не может записать его на следующий месяц, а должна оказать услугу в течение 10 дней. В случае, если у медучреждения нет такой возможности, пациента должны направить в другую больницу.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1004
Re: ФСМС: Медицинские учреждения должны оказать пациенту услугу...
Отправлено: 24.09.20 - 18:36
#1
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Цитата://При этом, конечно, не нужно заключать договор с поставщиками, которые находятся в другом конце города. Нужно подумать о том, что пациенту удобнее будет ходить в соседнюю поликлинику. В общем, думать о своих пациентах нужно менеджерам.//

А если пациент с сельской местности, и в районных поликлиниках мало услуг, что им делать и какой менеджмент будет оплачивать затраты на поездку в город ? Второй Президент сказал же своим чиновникам: поворачивайтесь лицом к селу.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
401
Re: ФСМС: Медицинские учреждения должны оказать пациенту услугу...
Отправлено: 24.09.20 - 19:44
#2
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А медкомиссия на санкнижку входит в это осмс?
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