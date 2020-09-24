Отправлено: - 11:30

abaika95:

Ну вот,сразу и надо было сказать,больше не буду в разговоре с вами использовать фамильярдное обращение "хохол")

Цитата:А типа вы не знали. Я это и не скрывал, не раз упоминал тут на страницах форума. Вы же неспроста так фамильярно меня назвали, значит знали мою национальность. Она кстати у меня в удостоверении личности записана, казахстанском, не просроченном.