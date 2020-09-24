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≡ "Казахстан должен стать звеном между Европой и Азией!"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39942
"Казахстан должен стать звеном между Европой и Азией!"
Отправлено: 24.09.20 - 15:43
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Я подал заявление на Праймериз в качестве кандидата в депутаты, ознакомившись с посланием Президента «Казахстан в новой реальности: время действовать». Поддерживаю полностью нововведения и продолжение курса развития Казахстана.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1751
"Казахстан должен стать звеном между Европой и Азией!"
Отправлено: 24.09.20 - 15:43
#1
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очень "содержательная", однако, программа у сего кандидата..
а не хочет этот господин включить в свою программу требование отменить платный проезд по нашим убитым дорогам? Или за такое требование попросят партбилет на стол положить?

[Исправлено: юля елиссева, 24.09.2020 - 15:47]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1004
Re: "Казахстан должен стать звеном между Европой и...
Отправлено: 24.09.20 - 19:24
#2
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Цитата:
юля елиссева:
отменить платный проезд по нашим убитым дорогам


Он же владелец транспортной компании: перевозки - это его хлеб.
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