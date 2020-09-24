abaika95: Ну вот,сразу и надо было сказать,больше не буду в разговоре с вами использовать фамильярдное обращение "хохол")
А типа вы не знали. Я это и не скрывал, не раз упоминал тут на страницах форума. Вы же неспроста так фамильярно меня назвали, значит знали мою национальность. Она кстати у меня в удостоверении личности записана, казахстанском, не просроченном.
Цитата-/типа вы не знали. Я это и не скрывал, не раз упоминал тут на страницах форума/
Честно не знал) пальцем в небо)
Цитата-/Плохо искали. Китайцы, японцы, филиппинцы и т.д. примеров много./
Да я не там рыскал,долеко ходить не надо Белорус если он Русский по нации то он всеровно получается Белорус,как и Швед,это я к чему вчера в упоминаемом здесь разговоре двух Украинцев последний из которых наговорил всякого на камеру по 174 ст и уедет наверно скоро на 7 лет прозвучала фраза что один другого назвал казахом на что второй обиделся и разразился тирадой) и это уже не раз слышал что жители других стран,не делят граждан по нацпризнаку а называют всех по самоназванию страны проживания) и казалось бы Араба Шведа назвать Шведом он обидется? Думаю нет,а назвать аварца русским? Тут уже возникают вопросы,гордость это за свою нацию или предрассудки?
кто лично на себя этот вопрос проецирует, это комплекс. известно же кроме официальных названий, многие народы имеют еще и прозвища, данные им в свое время друзьями-соседями или, наоборот, противниками. а прозвище, оно и в Африке прозвище. так что Хохол, жид, кацап, москаль и другие понятия надо воспринимать адекватно.
кстати вот у меня знакомый есть, фамилия у него Хохлов, а сам он русский. и предки до пятого колена русские. Фамилия Хохлов восходит к древнерусскому прозвищу Хохол, которое давалось человеку, носящему чуб, хохол на голове. Кроме того, прозвище Хохол могло быть связано с глаголом «хохлиться», то есть «хмуриться, сидеть надувшись, съежившись, сгорбившись». В таком случае Хохлом могли прозвать обидчивого, хмурого человека. Согласно еще одной, менее вероятной гипотезе, прозвище Хохол образовано от нарицательного «хохоль, хахаль», что в вологодских говорах означает «любовник, дружок, хахаль».
alex_60: так что Хохол, жид, кацап, москаль и другие понятия надо воспринимать адекватно.
Серьезно. А почему вы слово "калбит" не добавили в этот ряд, ведь это такое же прозвище представителей этносов Центральной Азии. Первоначально слово «калбит» означало название племени. В рукописях Льва Гумилева есть сведения о племени «калб». Так может уже хватит провокационных высказываний?
таноми52: Словарь современного русского литературного языка», изданный в 1965 году, утверждает
Найдите в вашем словаре или в БСЭ значение слова "трахнуть", прочитайте, а потом скажите - "я трахнула соседа так, что у него искры из глаз посыпались". Это я к тому, что значение слов со временем меняется, и очень сильно. Слово хохол сейчас носит оскорбительный оттенок.
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