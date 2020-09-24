Re: "Нам что, социальный взрыв нужен?" - Дело...

Отправлено: - 19:35

Цитата-/Нам что, социальный взрыв нужен?/







А что в этом такого ? Социальный взрыв это что чума,ядерная война,голод,битьё стекол и поджог автомобилей обязательно? Что за логика всегда ату ату лишь бы тихо было главное не будем ничего воротить в болоте,может советский союз от этого и развалился потомучто не дали во время народу пар выпустить? Может и арабские да русские весны от этого случились? Народу надо давать выпускать пар,вполне свободно как во Франции как в германии и майдана там почему-то не случается, потомучто концепция отработана веками



И президент на это явно ставку делает с либерализацией закона о митингах,пусть выходят,пусть бузят,в итоге человеческая натура всегда желает запрещеного а как получит это то теряется интерес.....

Не надо боятся митингов,надо их возглавить и продвигать как политику) вот тогда народ поймет что этим дело не решишь и культурно сядут за стол переговоров на гражданском суде))